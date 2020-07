【生命鬥士】鍾麗淇大女患罕見病致脊柱側彎　小鬥士鍛煉肌肉不向命運低頭

▲ 鍾麗淇大女兒Isabella十分堅強。

近年轉職教瑜伽的鍾麗淇(Margaret)在2010年7月與中意混血圈外人Nardone Ruggero結婚,現育有兩女,可是大女兒Isabella出生時確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」(Wolf-Hirschhorn Syndrome),手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題,更一度被斷言不能走路,以及曾被醫生診斷宣判活不過兩歲。

不過樂觀的鍾麗淇未因此放棄,不時為女兒按摩雙腿,並用腳架練習走路,在上特殊小學前,Isabella已可扶住鐵架走路。Isabella本身亦十分堅強未向命運低頭,現在Isabella已經9歲,鍾麗淇曾形容愛女是「warrior princess」。

【為母則強】與老公慶祝10周年結婚紀念 鍾麗淇為罕見病愛女堅強生活

▲ Isabella慶祝9歲生日。(取自鍾麗淇IG)

【換臉人生】患罕見病神經纖維瘤臉部嚴重變形 男子兩度換臉:見證人性黑暗和無私

鍾麗淇大女脊柱側彎

可是,命運再一次弄人,鍾麗淇在今天(7月6日)於個人IG表示:「Another chapter open in the life of our Bella Isabella!」,其大意是長女要迎接人生另一新章節,因為Isabella確診患有脊柱側彎。

鍾麗淇指,這問題與Isabella欠肌力有關,加上青春期令問題更明顯,現在Isabella需要用支架輔助,她每日都要鍛煉肌肉,此外一個星期做兩次脊椎護理、游水等。

▲ 生命小鬥士Isabella不各命運低頭。(取自鍾麗淇IG)

身為媽媽的鍾麗淇表示,明知道這不是一條易走的路,仍抱樂觀心態面對:「一定會為Isabella提供最好的協助,希望最好不需要開刀。」

鍾麗淇並上載Isabella接受治療的片段,影片所見Isabella趴在手術椅上,接忍受機器不斷打背脊,雖然在片中可聽到撃打的聲音,Isabella很乖卻沒哭鬧,十分堅強,果然是位生命女戰士。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:https://bit.ly/3bebLM2