【生命鬥士】鍾麗淇大女患罕見病致脊柱側彎　小鬥士鍛煉肌肉不向命運低頭

▲ 鍾麗淇大女兒Isabella十分堅強。

近年轉職教瑜伽的鍾麗淇（Margaret）在2010年7月與中意混血圈外人Nardone Ruggero結婚，現育有兩女，可是大女兒Isabella出生時確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題，更一度被斷言不能走路，以及曾被醫生診斷宣判活不過兩歲。

不過樂觀的鍾麗淇未因此放棄，不時為女兒按摩雙腿，並用腳架練習走路，在上特殊小學前，Isabella已可扶住鐵架走路。Isabella本身亦十分堅強未向命運低頭，現在Isabella已經9歲，鍾麗淇曾形容愛女是「warrior princess」。

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▲ Isabella慶祝9歲生日。（取自鍾麗淇IG）

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鍾麗淇大女脊柱側彎

可是，命運再一次弄人，鍾麗淇在今天（7月6日）於個人IG表示：「Another chapter open in the life of our Bella Isabella!」，其大意是長女要迎接人生另一新章節，因為Isabella確診患有脊柱側彎。

鍾麗淇指，這問題與Isabella欠肌力有關，加上青春期令問題更明顯，現在Isabella需要用支架輔助，她每日都要鍛煉肌肉，此外一個星期做兩次脊椎護理、游水等。

▲ 生命小鬥士Isabella不各命運低頭。（取自鍾麗淇IG）

身為媽媽的鍾麗淇表示，明知道這不是一條易走的路，仍抱樂觀心態面對：「一定會為Isabella提供最好的協助，希望最好不需要開刀。」

鍾麗淇並上載Isabella接受治療的片段，影片所見Isabella趴在手術椅上，接忍受機器不斷打背脊，雖然在片中可聽到撃打的聲音，Isabella很乖卻沒哭鬧，十分堅強，果然是位生命女戰士。

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