【另類寵愛】不甘6個月大外孫「太小」輸畀人　婆婆幫孫洗澡拉扯扭致下體紅腫：我是為孩子好

▲ 不甘6個月大外孫「太小」輸畀人，婆婆幫孫洗澡拉扯扭致下體紅腫。

長輩聚會時，有時愛比較，台灣一名婦產科醫生分享個案，稱一名媽媽帶著僅6個月大的兒子向他求醫，只見嬰兒下體又紅又腫還破皮，原來竟是外婆不甘心外孫的下體比鄰居小孩小，為了想讓外孫「更雄偉」，幫孫洗澡時，竟又拉又扯孩子的生殖器官，期望促進血液循環、快快長大。

據台媒報道，台灣婦產科醫生李偉浩近日上節目《媽媽好神之俗女家務事》時分享，一名當初由他接生過的產婦，帶上剛出生6個月大的孩子及媽媽，到其診所求醫，當檢查完後，該名產婦對醫生稱，「你一定要念一下我媽！」接著解開孩子的尿布，他當場看到，這名6個月大的男嬰，生殖器看起來相當紅腫，陰囊和陰莖還出現破皮問題。

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經詢問，孩子的媽媽稱，母親最近帶著外孫出門和鄰居聚會，剛好鄰居也帶著一個年紀差不多的男嬰同行，席間兩個男嬰一起換尿布時，長輩們互相比較，「怎麼差2個月而已，下面大小差這麼多？」

婆婆：我是為孩子好

結果外婆不甘心比輸了，故每次替外孫洗澡時，就會對孫子下體又拉又扯，甚至直接扭轉，希望能促進血液循環，幫助生殖器長大。「她還跟我說是為孩子好。」

李偉浩表示，孩子下體都若出現破皮傷口不治療，嚴重的話可能會造成蜂窩性組織炎。他並好言規勸這名婆婆，「孩子大小正常，如果鄰居的小孩在這個年紀比較大，恐怕才是有問題」。

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責任編輯：羅嘉欣