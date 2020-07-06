【低卡之選】減肥都可以食麥當勞 麥芝蛋包及板燒雞腿包是低脂之選

▲ 減肥都可以食麥當勞， 營養師周詠苑指 麥芝蛋包及板燒雞腿包是低脂之選。

現代母親都是忙碌一族，這邊帶孩子學琴，那邊又要補習，弄得食無定時，減磅媽咪Temmy便是其一。

「我會給她們買腸仔包醫肚，直至四時下課後，才輕輕鬆鬆去吃個下午茶作為午餐。」Temmy說。

我提議：「與其買麵包，不如考慮到麥當勞吃個快餐！星期六我帶卓諺上課，也常買兒童餐給他，麥芝蛋包配粟米粒，他最愛粟米呢！」

Temmy顯得驚訝：「我以為我正進行減磅，不宜去吃漢堡包。」

我笑說：「其實當中也有不少健康選擇，而且，一般麵包店或三文治店的食物已預先包裝；相反，麥記優勝在於顧客可在落單時提出走醬，即使你使用電子屏幕購買，也可選擇走醬；麥芝蛋包或板燒雞腿包都是低脂之選。」

「雞腿包？不是炸的嗎？」

「雞腿包有兩款，一款寫上脆辣雞腿的確是炸雞，另一款是板燒雞腿，不要混淆；否則，想要減磅反變增重！」

Temmy再問：「我選魚柳包走醬可以嗎？我兩個女兒都很喜歡……」

我不贊成：「炸魚柳這些香脆食物，小朋友當然多喜歡吧！但不要誤解『魚』就等同健康，因為炸是最油膩的煮食方法！一個魚柳包有337卡路里，14.4克脂肪，相等於3茶匙油份；開心樂園餐中，漢堡包亦算是不錯的選擇，245卡路里，8.5克脂肪，即少於2茶匙油。」

「漢堡包也是要走醬嗎？」「漢堡包不含沙律醬，而只有茄汁，茄汁並非高脂肪醬汁，可不用特別走醬；另外，不妨選擇粟米粒代替薯條；飲品方面，新鮮檸檬茶、檸檬水、無糖汽水也適合減磅戰友。」

Temmy問：「剛才你提過低脂牛奶，我從來都沒發現原來這裏有牛奶，還以為只有橙汁和汽水。」

「是啊！還有低脂乳酪和豆奶，都是含豐富蛋白質的食品，適合孩子呢！」我說。

但要注意，豆奶本身鈣質含量不高，而且多額外加入糖份；牛奶和乳酪相對較佳，可提供豐富鈣質，有助兒童牙齒骨骼發展；乳酪亦含益生菌，有益腸道健康。

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