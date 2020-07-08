【低頭族注意】頸背生「富貴枕」是椎間盤突出警號　中醫教3招護頸椎紓緩痺痛

▲ 當長期使用手機或電腦姿勢不當，頸椎移了位會觸及神經，逐漸會感到手痺，如不處理，或演成慢性痛症。

問問自己：在一天內手機和電腦平均會用上多少時間？最新調查顯示，因疫情影響全球使用智能電話及用Apps打機遊戲的時間大增20%，平均每日5小時。



「低頭族」長遠問題叢生，頸緊膊痛司空見慣，有部分更出現手痺現象，其實這已是頸椎出現問題的警號，絕不能輕視。

▲ 看手機頭下垂，久而久之造成損傷，觸及神經，痛症便出現。（iStock圖片）

頸椎移位觸及神經



跌打痛症專科中醫師甘澤民博士指出，手痺是因為觸及到頸椎神經。頸椎有7節，椎體與椎體之間有椎間孔，神經穿插其中。當長期使用手機或電腦姿勢不當，頸椎移了位會觸及神經，逐漸會感到手痺，如不處理，這個狀態維持一段時間，神經壓得太久，便形成慢性痛症，如影隨形。



此外，神經被壓得時間愈長，肌肉也會收縮繃緊，骨與骨之間的椎間盤受到壓力，久而久之或會造成椎間盤突出，最嚴重的情況可致椎間盤突出。

▲ 椎間孔本身呈橢圓形，當長期姿勢不當，久而久之收窄造成發炎和骨質增生（俗稱生骨刺），當壓着神經綫時會出現手痺等徵狀。（周美好攝）

因為頸椎之間充斥着像啫喱的椎間盤，成分是水份，當椎間盤纖維環韌帶破裂，椎間盤便會擠壓出來，附近組織張力加大，觸及神經便衍生手痺。但椎間盤後方是脊髓，破裂後若觸及脊髓，會令患者腳軟無力，甚至難以活動。

頸橫紋和「富貴枕」的警號



頸痛衍生手痺，從外觀上亦可略知一二。後頸出現頸橫紋或頸後有一個凸起的包包，稱之為「富貴枕」，其實是因為頸椎壓力過大，令頸部脂肪積聚，這已是一個求救訊號。



甘博士指出：低頭族用手機時，頭部下垂的角度愈大，頸椎受力就愈重。而頭部下垂動作維持愈久，肌肉緊張，頸椎壓力相對也愈大，以至頸骨關節錯位，觸及神經，手部便麻痺。目前低頭族無分年紀，因頸椎錯位引致手痺的年齡層，老中青皆有。



手指麻痺反映源頭



甘博士指從哪隻手指感到麻痺，已知頸椎哪一節受壓。如拇指及食指麻痺，反映橈神經受壓、中指麻痺反映正中神經受壓、尾指麻痺反映尺神經受壓。最常見是橈神經受壓，大多是頸椎第4或第5節出事所致，再配合照X光診斷，就能精確定位。

▲ 最常見是橈神經受壓，大多是頸椎第4或第5節出事所致。（iStock圖片）

手痺程度因人而異，輕則如感到被蟻咬或一下一下像觸電般感覺；嚴重的會長期維持麻痺，難以忍受。有些人會服用止痛藥或維他命B，但甘博士形容治標不治本，應從源頭入手，根治病源。



治療方面，甘博士指中醫師從檢查及X光片中找出關節引致問題的定點位，透過正骨手法從中矯正，把受壓的神經回復，痛感可迅速消失。如年紀大氣血差，恢復緩慢，或需配合中藥雙管齊下。如肌肉過於繃緊，可配合針灸，加快復元速度。



手痺會影響病人日常工作及生活質素，一旦頸椎惡化，或致頸椎病及頸椎間盤突出。所以手痺持續數天，患者應盡快求診。有些人手痺了很久才求醫，一直以為按摩或伸展運動可解決痺痛。患者每次按摩或作伸展運動完，好像覺得頸緊鬆了點，得到紓緩，但過兩天又再繃緊，其實根源沒有處理到，依然會痺，未有對症下藥。

▲ 甘澤民博士說看手機時可用物件承托，或用另一隻手托着使用手機的一隻手。（周美好攝）

日常護頸椎3方法



1.看手機頭下垂，或把手機放在肚臍位置，頸向下垂往往多於45度，久而久之造成損傷，觸及神經，痛症便出現。甘博士指手機應放在水平或下巴位置，如感疲累，可用物件承托，或用另一隻手托著使用手機的一隻手。



2.看電腦採取「20、20、20」法則：保持20吋的觀看距離；20分鐘要活動一下，做一些仰頭的反向動作以作紓緩；進行20秒的簡單放鬆。



3.好些人是在睡醒後感手痺，建議平躺較側臥好，因側臥有機會壓到神經引起痺痛。低枕頭（約4-6cm）也比高枕頭理想，因高枕頭部較前傾，猶如低頭動作。

記者：周美好