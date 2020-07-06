【親子好去處】屯門碼頭運動新熱點　4萬呎「籃球X平衡車」兆禧運動場免費開放　

▲ 全港首個「籃球X平衡車」特色多用途運動場將於屯門開幕。（圖片提供：基滙資本民坊）

夏日炎炎，陽光普照，最適合踏出家門和陽光玩遊戲。全港首個「籃球 X 平衡車」特色多用途運動場「兆禧運動場」將於7月8日下午1時開幕予公眾人士。場地融合「老、中、青」運動元素，設多個籃球場、平衡車賽道，滿足大人和小朋友的需要，有興趣的家長不妨帶子女去盡情放電，享天倫之樂！

以「社區樞紐」爲設計理念

「兆禧運動場」位於屯門兆禧苑，由基滙資本民坊夥拍「一口設計工作室」按照「社區樞紐」理念設計，希望建造出一個跨代共融、滿足不同人需要的共享運動空間。

▲ 兆禧運動場按照「社區樞紐」理念設計。（圖片提供：基滙資本民坊）

設籃球場及平衡車道

公園佔地四萬呎，設一個全場籃球場、一個多用途球場、兩個特色單邊籃球場、兩條長150米的緩步徑、一個「遊戲地景」（Gridded Playscape），以及平衡車賽道等多項設施。小朋友可在車道上風馳電掣，盡情放電；大人則可於籃球場上大展身手。

▲ 若在高空俯瞰，可看見球場隱藏兆禧英文字 「SH」及屋苑落成年份「85」。（圖片提供：基滙資本民坊）

設多個打卡位



運動場亦設多個以「笑，嘻」為主題打卡位，包括通往球場的樓梯、由區內小朋友以禪繞畫及香蕉製作而成的「微笑共創特色牆」、富趣味的「笑左笑右」等。家長和小朋友運動過後，可在這些別具特色、趣味無窮的打卡位拍照留念。

▲ 場内設不少有趣的打卡位。（圖片提供：基滙資本民坊）

兆禧運動場

地址：屯門湖翠路201號兆禧苑停車場上蓋

開幕日期及時間：2020 年7月8日下午1時

平日開放時間：早上7時至晚上10時

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責任編輯：李世聰