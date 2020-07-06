【BB大晒】鄭秀文蔡卓妍探Niki初生兒　周勵淇抱B現身體會為母偉大

▲ 周勵淇抱BB跟鄭秀文、蔡卓妍會面。（取自IG）

40歲周勵淇（Niki）今年初宣布有喜，並已於今年5月18日在舊山頂嘉諾撒醫院，剖腹誕下6磅重囝囝，一索得男，不過，產後周勵淇一直未公開BB樣子，今日鄭秀文跟蔡卓妍在社交平台分享探望Niki的照片，周勵淇首度抱B仔現身。

今日鄭秀文（Sammi）與蔡卓妍（阿Sa）各自在IG分享在探望Niki及BBB仔的照片，周勵淇抱B跟二人合照，但用了花花圖案把兒子樣子遮著，不過也可說是B仔首度現身。

▲ 周勵淇產後身形改變不大。（取自IG）

Sammi留言：「今次mi的輩份不是十叔婆、也不是十舅婆。是sammi姨姨（Sa姐姐和niki媽媽）。最近身邊很多新手媽媽，見證了很多愛和各個母親的喜悦。所以最近吃了很多薑醋啊！😋 😄#母親們真的好偉大無條件的為兒女們付出這種愛無與倫比 #新手媽媽要學習的事情好多喔 #我抱BB是非常有一手有姿勢有實際😆 #sammi姨姨 #十叔婆 #十舅婆 #十嫂」。

阿Sa也在社交平台分享抱B感受，留言：「眨吓眼Shadow @nk830 做咗媽媽喇 #而我都由Sa姐姐變Sa姨姨或AuntieSa 🤣 #其實我都真係好驚抱初生BB #不過佢阿媽話冇所謂 #不停抱吓啦 😅 #阿B有個大膽媽 #第時唔驚俾人蝦 #押韻」。

▲ Niki早前已派薑醋。（取自IG）

至於產後的周勵淇，近日也常在IG分享當媽媽感想，表示生了兒子後感受到「養兒100歲長憂99」的真諦。

她又指已為BB儲存了臍帶血。曾分享：「對於派薑醋的習俗，我也不知道起源是從哪裏來的，在網上搜查了很多資料，也沒有一個正確的說法，不知道大家知不知道為甚麼生完孩子要派薑醋呢？」