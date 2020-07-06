【新冠肺炎】北京女收確診通知商場崩潰大哭　揭隔離期間屢破壞警報器外出

▲ 北京一名女子近日在商場用膳時接獲醫院的確診通知，消息令她在商場內崩潰大哭。

新冠肺炎的內地疫情雖有所緩和，不過北京疫情上月（6月）初出現反彈。北京一名女子近日在商場用膳時接獲醫院的確診通知，消息令她在商場內崩潰大哭，事後更揭發雖然她早前接受居家隔離期間已曾私下多次出外。

第4次檢測呈陽性

綜合內地傳媒報道，北京一名謝姓女子上周四（2日）在石景山萬達廣場內，接獲醫院通知其病毒檢測結果為陽性後，即在商場情緒崩潰蹲下痛哭：「我在外面吃飯」、「他們說我是陽性，怎麼辦？我好難受」，有現場目撃情況的民眾聞言後紛紛避開。

該名女子事後被帶到商場外的空曠位置，最終由身穿全套防護裝備的醫護人員送醫。當局表示，該名女子早前曾到過北京新發地市場，之後接受居家隔離，並連驗3次皆呈陰性，卻在第4次驗出陽性，而她早前接受居家隔離期間，亦曾多次破壞警報器外出。

連累204人接受隔離

經當局調查，該女子在解除居家隔離後，上周四前往商場購物，並先後進入理髮店、女裝店、內衣店等購物，然後在一間拉麵餐廳就餐，中午時份接到醫院電話通知早前的檢測呈陽性，當局目前已追查到204名當日曾與女子有密切接觸的人士，並全部對他們進行隔離。

對於被指在隔離期間曾多次破壞警報器外出，該女子事後解釋因為自己目前正在保胎，過去多次私自外出是為了前往醫院，包括朝陽醫院、石景山醫院等，又指：「我覺得挺對不起大家的，我也不知道我會感染。」

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責任編輯:羅嘉欣