許金山涉殺妻女案　醫生資格聆訊裁定無限期除去專科名冊和普通科資格

▲ 醫務委員會主席劉允怡指，許金山殺妻女一案是其任內首宗謀殺案。（洪芷晴攝）

中大醫學院麻醉及深切治療學系前副教授許金山於2018年9月，涉以注滿毒氣的瑜伽球毒殺妻子及次女，被裁定兩項謀殺罪成，依例判處終身監禁。醫委會於今（6日）就其醫生資格召開紀律聆訊，裁定兩項指控罪名成立，判其無限期除去專科名冊和普通科資格，並即時生效；另就未有於28日內按時通報發警告信。

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案情指，55歲的許金山被控2015年5月22日謀殺47歲妻子黃秀芬及16歲次女許儷玲。2018年9月19日，5男4女陪審團經過逾7小時退庭商議後，一致裁定許兩項謀殺罪成，法官依例判被告終身監禁。法官判刑時指出，對於一個如此聰明成功的男人，精心策劃大計以擺脫妻子，感到震驚。

醫委會聆訊時指，被告醫生所犯下的案件案情嚴重，謀殺屬刊事案件，罪名之嚴重程度是不可寬恕的。除了兩項謀殺罪指控，許亦被指控未有按規定在判刑後28日內向醫委會通報，事實上醫委會至今仍未收到其通報，涉專業失當。許因被囚不能應訊，未有派代表律師到場。

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醫務委員會經過聆訊後，裁決許金山兩項專業失德罪成，裁定其普通科及專科均無限期除牌。委員會主席劉允怡指，此案件是任內首宗謀殺案，「不希望再有同類型案件再發生」。被問到許金山已就此事提出上訴，會否影響醫委會裁決，劉允怡稱若被告上訴得直，屆時可向醫委會再上訴，「現階段判決與上訴無關」。

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55歲的許金山被控於2015年5月22日，謀殺47歲妻子黃秀芬及16歲次女許儷玲；2018年9月19日，5男4女陪審團經過逾7小時退庭商議後，一致裁定許兩項謀殺罪成，法官依例判被告終身監禁。據報道，律政司2018年收到許金山一方的申請上訴許可通知書，上訴庭亦會排期處理有關申請。

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記者：洪芷晴