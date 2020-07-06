【保就業計劃】創新辦接獲38宗舉報正進行覆檢　已抽查160間僱主機構

▲ 創新辦秘書處表示，至今已抽查約160間僱主機構。（資料圖片）

「保就業」計劃6月14日截止申請，政府今日（6日）公布第三批領取工資補貼的僱主名單。創新辦秘書處表示，至今已抽查約160間僱主機構，有關工作仍繼續進行；截至昨日（5日）共收到38宗舉報，秘書處及代理人正積極跟進，覆檢有關僱主資格。

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創新辦強調，在審批申請的過程中及完成審批後，秘書處或其代理人亦會審視和抽查僱主提交的資料，並到被抽查的僱主機構作現場審核。若發現有僱主向政府、秘書處或政府代理人作出虛假陳述、虛報、隱瞞或提供虛假或誤導的文件或資料，以獲取本計劃下任何補貼，該僱主可能會被刑事檢控。



秘書處及代理人亦正積極跟進相關舉報，覆檢有關僱主的申請資格、所獲批款項，受託人所提供的相關強積金供款紀錄，如有需要會做現場審核。若有關舉報涉及《僱傭條例》的規定或僱傭條件有關勞資糾紛的投訴，個案會轉介勞工處跟進，如有需要亦會將個案交相關執法部門跟進。



至於有關僱主有否遵守「保就業」計劃的條款，創新辦會檢視在接受補貼的3個月期間，僱主有否把領取的當月資補貼全數用於支付僱員同一月份的工資。若發現違反承諾，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額。此外，若僱主在補貼期間任何一個月有支薪的僱員總數，少於2020年3月的僱員總數，僱主須按「保就業」計劃條款向政府繳付罰款。

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責任編輯：陳子謙