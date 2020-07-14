【非常醫生】一家七口住公屋廚房開摺枱溫書　港大肝臟教授袁孟峰：我不是贏在起跑綫

▲ 香港大學內科學系腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰升中派第10志願，贏在起跑綫無份，憑藉努力和毅力，以為陪跑卻愈戰愈勇。

醫生、教授，從來是人們眼中的理想職業，要躍登龍門，在香港幾乎都是人生跑道前列的尖子。

香港大學內科學系腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰升中派第10志願，贏在起跑綫無份，憑藉努力和毅力，以為陪跑卻愈戰愈勇。寶劍鋒從磨礪出、梅花香自苦寒來，這個「鋒」字，確是他的寫照。

這是一個香港仔發奮圖強的故事。

袁家一家六口加上外婆共7人住在藍田公屋，袁父向子女灌輸：做一門專業行業是最好的。專業上百種千科，他認為行醫是最受人及社會尊重，極想大兒子袁孟峰當醫生。「他一直給我這信念，惟當年我成績並不出眾，沒有為此正正式式去思考。」

袁孟峰升中派到第10志願，他笑着說：「現在派第3都不滿意，派第10現在啲阿媽要死都似。」以當下準則，他確是輸了十條街。

當年他身處的環境、時間、金錢都並不充裕。「我當年沒有好好的支援，中學時家中空間有限，沒有地方可讀書，我是大仔要睡客廳，放學到自修室至晚飯時間，回到家吃過晚飯，再到自修室至晚上。若有考試，我更窩在廚房開張摺枱溫習讀書，因為那是全屋最靜的角落。」

▲ 上善若水，就像水的特性，潤澤萬物。袁孟峰的醫學研究，近25年在世界醫學期刊上發表超過430篇論文，惠及各地肝病病人，饒有意義。（林宇翔攝）

父親一席話成動力

袁孟峰坦言，贏在起跑綫是有着數：父母栽培、眾多資源。輸在起跑綫的他，靠努力彌補。「有人一站出來就是出類拔萃，但可能10萬人中才有一個，佔極少數，自己不是那個，不如靠自己勤力。」

事實上，跑道上總有人中途發力，後來居上。讀醫向來不易，他小學、初中都不屬優材生，把握不大。父親一句話，成為他入醫學院的動力。「爸爸說，若香港考不上，會用盡力供我去外國讀。他如此想我讀醫，想到一個地步，就算是家裏情況不理想仍硬着頭皮為我供書教學。」父親心無異志為栽培子女努力，袁孟峰心裏十分觸動。

他中二時，由藍田搬到大埔，轉校後這插班生愈戰愈勇。中三後更變得愛讀書，成績一直名列前茅，直入港大醫學院，是該中學開校以來，第一位入讀港大醫學院的畢業生，也是當年少有非名校入讀港大醫學院的學生。

▲ 他直言讀醫辛苦。「5年基本上都好規律和緊湊，好多資料要記，勤勤力力不難合格。」（被訪者提供）

乙肝流行之謎

袁孟峰畢業後選了腸胃及肝臟科作為專科，乙肝研究更是他拿手戲，他說因香港患乙型肝炎者眾，這是一個上佳機會，埋首其中案例不缺，比西方國家有一定優勢。另外，乙肝影響深遠，可引致肝硬化、肝癌，也是他想深入鑽研的原因。「乙肝這病由乙型肝炎病毒引起，這病毒潛藏人體內，很多疑問至今仍未完全掌握。對這病我很有興趣想知多些。它影響廣泛，如能做一些幫到病人，將乙肝帶來的問題減輕減低，影響性會很大。」

▲ 2017年與司徒偉基發布研究結果，證實乙型肝炎治療可減少肝癌病發率。（經濟日報資料庫）

近20年，已發展至第五、六代的乙肝藥物，能有效將病毒的繁殖水平及變種機會減至極低，控制病情方面有躍進。他以前巡房，兩、三個星期便遇到一個肝癌新症；肝硬化病人的血管會膨脹，食道一穿血液就如爆水管般，病人會因此失血過多死亡。「醫生被召返醫院為此急救是常事，要馬上推病人入胃鏡房止血，見整條食道和胃部都是血，都不知哪裏是出血源頭，心裏慌得很。如今已有效藥物抑壓病毒，類似情況已少見好多了。」

袁孟峰的個人研究主要兩大類：

1. 近六、七年與外國不同藥廠進行乙肝藥物臨床研究，全球最新乙肝藥物七至八成由香港大學瑪麗醫院研究中心進行研發；

2. 他近年埋首乙肝的隱性測試研究，隱性乙肝帶菌者從血液中量度病毒水平，因病毒量太低很多時測不出來，故要發展出一個更準繩的測試。

這類患者有如穿上隱身衣，隱性乙肝帶菌者都有機會把病毒傳染他人；當事人也有後遺症如患上肝硬化和肝癌的風險。這類帶菌者日後如需使用化療藥或免疫系統藥物治病，不跟進隱性乙肝的話，有可能造成暴發性肝炎，嚴重可致肝衰竭。」

勤力二字可補償一切

袁孟峰的人生座右銘是勤力，他說勤力可以補償一切，讀書如是、研究如是、減肥亦然。

他身高5呎7吋半，數年前最高峰是168磅，年紀漸長要留意。「為將來的身體着想，所以立定決心要瘦身。其實肥胖衍生不少問題，如脂肪肝、心血管病、糖尿病、膽固醇等的風險都增加，你知啦，肥人始終多病……」三句不離本行。

他的瘦身方法是：午飯吃得少、晚飯分量也適可而止，加上運動和勤跑步，目前已減至148磅，成績不俗，且維持了兩年多沒回彈。西裝、衣服都全換了或捐出去，不捨得的拿去修改。

「減肥最大問題是如何維持，見不少人減肥，很多便回彈。我性格是無論讀書和工作都是夠堅持、專注，決定了就全力以赴。其實自己做得到，為何不做呢？」

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記者：周美好