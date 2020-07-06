【限時優惠】麥當勞推重量級魚柳珍寶套餐　一連8星期食早餐送指定禮品

由7月7日起，麥當勞「重量級魚柳早晨套餐」回歸，並推出新產品「重量級魚柳飽」和「重量級魚柳珍寶套餐」。麥當勞同時一連8星期送出120萬份家居及個人護理產品，購買重量級魚柳系列早晨套餐、精選早晨套餐(連飲品)、熱香餅精選套餐(連飲品)或珍寶套餐(連飲品)，便可獲贈指定禮品乙份。

麥當勞的「重量級魚柳早晨套餐」回歸，特長版魚柳配炒蛋、鬆餅和脆薯餅。全新「重量級魚柳珍寶套餐」有特長版魚柳配熱香餅，再配搭炒蛋、鬆餅和脆薯餅。另外亦同時推出全新「重量級魚柳飽」。

麥當勞聯同威露士、ar FÜM紡優美及Na+奈(十八本)一連八星期送出120萬份家居及個人護理產品。當日起只要購買重量級魚柳系列早晨套餐*、精選早晨套餐(連飲品)、熱香餅精選套餐(連飲品)或珍寶套餐(連飲品)，便可獲贈指定禮品乙份，包括：

此外，麥當勞將一連八星期送出120萬份家居及個人護理產品。當日起只要購買重量級魚柳系列早晨套餐、精選早晨套餐(連飲品)、熱香餅精選套餐(連飲品)或珍寶套餐(連飲品)，便可獲贈指定禮品乙份，包括：

7月7日至7月20日： ar FÜM紡優美衣物留香珠套裝一包，包括殺菌留香珠(1包) 及衣物留香珠 (愛的宣言及薰衣草)(共2包)



7月21日至8月3日 ：ar FÜM紡優美洗衣珠(愛的宣言)5粒裝一包



8月4日至8月17日： 威露士 x 奈(十八本)夏日沐浴套裝，包括威露士保濕水透沐浴露(80毫升)一支及奈(十八本) 殺菌洗髮水(水療)(60毫升) 一支



威露士 8月18日至8月31日：奈(十八本)殺菌濕紙巾(白桃及西柚味) 共2包

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢