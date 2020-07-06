【死因無可疑】票房衝600萬推番外篇　林嘉欣湯怡陳家樂再揭歐錦棠結局

▲ 《死因無可疑》票房衝向600萬。

《死因無可疑》由黃秋生、林嘉欣、陳家樂、湯怡、廖啟智、歐錦棠、周家怡、火火等主演，自端午節開畫後反應極佳，榮登7天單日票房冠軍，累積收入直衝6百萬大關，導演袁劍偉更為此推出番外篇答謝觀眾。



連日來，《死因無可疑》團隊巡迴香港、九龍、新界各區謝票，導演及一眾主角與戲迷即場作近距離交流，剛過去的周末日，部分場次更有意外驚喜的彩蛋，觀眾可在大銀幕欣賞導演精心構思，林嘉欣、陳家樂、湯怡及歐錦棠傾力演出的《死因無可疑》番外篇「腸仔包＋咖啡」！



袁劍偉導演透露，《死因無可疑》番外篇「腸仔包＋咖啡」的誕生，完全基於徇眾要求！他指：「謝票期間，好多觀眾經常會問，蔣雷（歐錦棠）接下來發生，我不想直接回應，不如拍段片讓大家猜一猜；同時，我又覺得其中兩句對白『腸仔包加咖啡，一食完就有力！』好得意，於是嘗試玩吓，看看效果如何！」

▲ 林嘉欣跟丈夫導演袁劍偉四出謝票。（圖片：英皇電影）

對白「主人」林嘉欣正好有個親身經歷：「有次上森美的節目，原本想買腸仔包加咖啡請他吃，然後我望著森美毛管戙，猛喊：『我不吃你的腸仔包加咖啡！』Sunny（另一位主持劉翁）問這是甚麼，因為他還未看戲，森美大叫：『林嘉欣請你吃腸仔包加咖啡，千萬不要吃！』他整個人已代入角色，好開心！」

再與家樂、湯怡、棠哥同場演出，嘉欣自爆忍笑非常辛苦：「我和棠哥很認真去演，但就聽到家樂與湯怡在後面打情罵俏扮嘈交，我心想：『點呀你哋！？』」



番外篇的劇本，家樂與湯怡本來只得一句對白，就是最後不斷重覆唸說：「腸仔包加咖啡，一食完就有力！」家樂卻臨場爆肚：「反正和湯怡坐著沒事做，我便向導演提議，不如求她原諒我，因為電影結尾她應該是嬲了我，導演說good idea，我試了不同版本，有些認真做、有些亂做，誰知導演選了我亂做那個take！」

家樂即興上演道歉戲碼，苦了對手湯怡：「他不斷逗我發笑，又捉住我隻手『冚』自己塊面，我忍不住笑，導演偏偏就選了我笑著那個take，好多謝他！」

▲ 陳家樂跟湯怡在番外篇再合作。（圖片：英皇電影）

棠哥在《死因無可疑》的遭遇引起觀眾好奇，從而觸發番外篇的出現，當事人自言：「拍戲以來從沒試過，電影已上畫還要再拍番外篇，證明蔣雷這個角色在觀眾心目中有一定位置，但如果由我選，我寧願觀眾自己思考，究竟蔣雷的去向，是生或死？抑或被要脅？有很大的想像空間！」

棠哥再演蔣雷秒速入戲，更精心挑選戲服以作配合：「演員有身體記憶，當日設計角色，有這個特徵在，一旦要演回，把聲自然會沿用電影裡的煙腔、爛聲，這次有句對白是『我打空手道㗎喎』，我特別穿上有空手道圖案的T恤，觀眾看了趣味性會大些！」



再與嘉欣鬥戲，棠哥難禁自爆一個小秘密：「我一直好鍾意林嘉欣，雖然為演沈子玲，要她增肥10磅，又不修邊幅，但我仍能看到林嘉欣『索』的一面，導演這次要我講：『你扮到咁靚，我唔受㗎！』其實，我係受㗎！」



《死因無可疑》番外篇「腸仔包＋咖啡」已在電影官方Facebook及IG發放中！