商經局成立檢討港台管治專責小組　丁葉燕薇任主任　7月15日開展工作

▲ 檢討港台管治及管理專責小組將於7月15日開展工作。（經濟曰報資料圖片）

商務及經濟發展局今日（6日）公布，成立檢討香港電台的管治及管理的專責小組，並將於今年7月15日開展工作，專責小組會由首長級政務主任丁葉燕薇擔任主任，成員包括港台助理廣播處長張健華，以及來自行政主任、庫務會計師和管理參議主任等職系的現職公務員或退休後服務合約僱員。

▲ 檢討港台管治及管理專責小組由丁葉燕薇擔任主任。 (政府新聞處圖片)

商經局指，專責小組的工作範圍包括：

檢視港台的行政管理，包括財務管制、人力資源管理和採購事宜，以確保其人力和資源調配能夠符合所有適用的政府規則和規例，並有效地按照《香港電台約章》 第17至20段所列的工作範疇提供服務，並按需要提出改善。

檢視港台執行《審計署署長第71號報告書》各項建議的進度，包括設立一個公開和客觀的機制訂定表現指標和基準，並藉此評定成效。

檢討港台的整體管理制度、工作流程和執行方式，並參考其他公共廣播機構的最佳做法，以確保港台全面遵守《香港電台約章》 和通訊事務管理局發布的節目標準業務守則。

商經局發言人表示，專責小組在檢討過程中，會與港台相關人員溝通，以了解部門的運作需要。專責小組不會參與任何港台節目製作或編輯決定。檢討工作預計約六個月完成，專責小組會向商經局提交報告。

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記者：陳曉瑩