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【新冠肺炎】本港新增16宗輸入個案　患者大多來自巴基斯坦及印度

社會 20:32 2020/07/06

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本港今日新增16宗新冠肺炎輸入個案，患者大多來自巴基斯坦及印度。（林宇翔攝）

本港今日新增有1宗本地個案，另有16宗新冠肺炎輸入個案，涉及11男5女，年齡介乎3至78歲，患者大多來自巴基斯坦及印度。

輸入個案中，有8人從巴基斯坦返港、7人曾到印度，均由檢疫中心送院；另有1名33歲女子於上月21日從印尼返港，為強制家居檢疫人士，居於柯士甸道西9號Grand Austin 2座及上水金錢南路8號御林皇府。

此外，只有一名28歲男子於前日起發燒，送往律敦治醫院，其餘均沒有病徵。

中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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責任編輯：鄧凱文

巴基斯坦 食用安全 新冠肺炎疫情

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