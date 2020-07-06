【港產口罩供應】BFE+PFE+VFE達98%或以上　PrimeHK 周三預售level 2兒童口罩

▲ 香港本地口罩生產商PrimeHK宣布，將於周三（8日）下午2時網上預售幼童、兒童及學生口罩。

新冠肺炎疫情下，口罩已成為市民出入的必須品。香港本地口罩生產商PrimeHK宣布，將於周三（8日）下午2時網上預售幼童、兒童及學生口罩，一盒50片裝，每盒售價為$138。

據PrimeHK今日（6日）在官方facebook指，幼童、兒童及學生口罩的網上預售網址將會在當日開通。於當日成功預訂的買家，幼童口罩和兒童口罩預計在7月20日起發貨，而學生口罩則在訂單付款後7日內寄出。

此外，PrimeHK的成人口罩現已可於網上購買，50片裝成人口罩每盒售價為$135，成人口罩並將在訂單付款後7日內寄出。所有口罩可於旺角煙廠街9號興發商業大廈16樓1601室自取，開放時間為星期一至日10am至8pm（星期三及公眾假期除外），或使用順豐直送辦公室或住宅。

PrimeHK幼童、兒童、學生及成人口罩規格：

幼童版：12cm x 7.5cm（適合3歲至6歲幼童）

兒童版：14.5cm x 8.5cm（適合6歲至10歲兒童）

學生版：15cm x 9.5cm（適合10歲至16歲學生）

成人版：17.5cm x 9.5cm

符合ASTM 第2級防護標準

BFE、PFE及VFE達到98%或以上

PrimeHK本地廠房已申請ISO14644-1合規證書

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責任編輯:羅嘉欣