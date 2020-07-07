港大團隊發現全新DNA修復網絡　助未來癌症治療開拓新路向

▲ 港大醫學院生物醫學學院教授禤承恩。(馮漢柱攝)

人體DNA受損，如未能及時修補隨時引發出現癌症。作為香港的頭號殺手，現時對癌症風險評估缺乏足夠認知，而且現有癌症治療的成效仍有限。因此，研發可發現癌症早期病變的檢測方法，以及個人化治療方案成為近年癌症研究的大趨勢。港大醫學院最新研究發現一種全新的DNA修復網絡DYRK1B，負責研究的港大醫學院團隊更指相關發現會為未來癌症治療開拓新路向，甚至解開長壽之謎，研究成果亦已刊登於國際權威科學期刊《美國國家科學院院刊》。

港大醫學院生物醫學學院教授禤承恩解釋，人體的細胞每天都遭受多達7萬項的DNA損傷事件，本身是很常發生，例如受到陽光紫外、煙草煙霧刺激時，DNA就會出現損傷，而DNA本身設有修復機制，即時修補或復原這些損傷。不過， 一旦修復機制出現「故障」，以致DNA損傷沒有及時地被修復，日積月累令DNA損傷大量累積在體內，又無法修補，最終就可能造成DNA突變，繼而引發疾病甚至是癌症。

禤舉例指，容易造成遺傳性乳癌的BRCA1及BRCA2兩個基因，都是屬於DNA修復基因的一種，只是一旦這兩個基因出現缺陷，形成突變就會導致成乳癌。而禤承恩的研究團隊今次所發現的DYRK1B，是一種新型的DNA修復因子，團隊希望藉研究了解DNA修復控制可提供對開發治療干預措施的見解，協助開發個人化治療方案。

DYRK1B是一種蛋白激酶，團隊比對了700多種激酶化合物抑製劑，認為它表達方式的增加與癌症病變以及化療抗藥性有關；此外，DYRK1B基因突變被視為是代謝綜合症的元兇，可能會導致高血壓和糖尿病等。禤稱，如DYRK1B的「錯誤表達」將助長癌症發展，因此有關發現將引導抑製劑的研發和使用，並以作為與基因組不穩定相關疾病的治療方案。

記者：蘇文軒