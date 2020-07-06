【鼠疫】內蒙古一牧民染疫現情況穩定　衞生防護中心籲勿前往疫區

▲ 內蒙古一名牧民昨日確診患上腺鼠疫，目前於當地醫院接受隔離治療，情況穩定。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心指，今（6日）接獲國家衞生健康委員會通報，內蒙古一名牧民昨日確診患上腺鼠疫，發病前曾於鼠疫疫源地活動，目前於當地醫院接受隔離治療，情況穩定。

【鼠疫重現】內蒙古再現1鼠疫病例 當地急發預警至年底

中心指，患上腺鼠疫的病人通常會發燒、頭痛及局部淋巴結脹大和疼痛，特別是環繞於腹股溝部位的淋巴結。當鼠疫桿菌侵入血液時，病情可發展為敗血症鼠疫。

感染途徑主要由受感染動物（主要是齧齒動物）身上帶菌的跳蚤經叮咬人類而傳播；人體皮膚若有傷口並與帶菌動物的體液或組織接觸，亦有機會受到感染。

中心發言人提醒，旅遊人士應避免前往鼠疫疫區旅行，亦應慎防鼠患及被跳蚤叮咬。防蚊用的昆蟲驅避劑可同樣防止跳蚤及吸血類昆蟲叮咬。液體或噴霧配方的有效成分應包含避蚊胺、IR3535或「埃卡瑞丁」（又名「派卡瑞丁」）。

外遊人士從受影響地區返港後，如突然發燒、發冷顫抖、身體疼痛或胸口不適，應盡快求醫及告知醫生外遊細節，以便及早調查和接受治療。鼠疫是法定須呈報傳染病，醫生須將懷疑或確診個案呈報衞生防護中心進行調查及控制措施。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：鄧凱文