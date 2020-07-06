【保就業計劃】約150名第三批獲發補貼僱主聘用「0」僱員　創新辦稱必須重新聘請僱員

▲ 創新辦秘書處表示，有約150名僱主在2020年三月份僱員人數為零，例如已遣散僱員。（資料圖片）

「保就業」計劃公布第三批領取工資補貼的僱主名單、補貼金額及承諾受薪僱員人數。涉及約30,000名僱主，工資補貼額合共約77億元。負責計劃的創新辦秘書處表示，當中有約150名僱主於其指定月份有聘用僱員，大部份聘用一或兩名僱員，但在2020年三月份僱員人數為零，例如已遣散僱員。

【保就業計劃】第三批領取工資補貼僱主名單出爐 中原地產領1.15億補貼【附首10名最多補貼】

創新辦指，由於這些僱主已承諾將工資補貼全數金額用於支付僱員2020年6月至8月的工資，他們必須於重新聘請僱員，並將工資補貼全數金額用於支付僱員工資及為他們作強積金供款，否則政府會向有關僱主收回工資補貼。

【保就業計劃】創新辦接獲38宗舉報正進行覆檢 已抽查160間僱主機構

協助僱主利用工資補貼重新聘用已遣散的員工或給正放無薪假僱員工資，與「保就業」計劃的原意相符。 「保就業」計劃代理人在處理這類申請個案及發放工資補貼後，會特別留意承諾受薪僱員人數為零的僱主，包括在有需要時進行實地視察。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙