【飛虎3之壯志英雄】郭晉安加入演微生物學家　馬德鐘+張兆輝+苗僑偉鬥演技

▲ 郭晉安在《飛虎3之壯志英雄》跟馬鍾鐘、張兆輝鬥戲。（東星圖片）

黃宗澤（Bosco）、苗僑偉（三哥）、張兆輝、陳瀅、馬德鐘、郭晉安、蕭正楠、蔡思貝和朱晨麗等，今天出席邵氏網劇《飛虎3之壯志英雄》開鏡儀式。新加入的郭晉安，表示很開心可以跟馬德鐘、張兆輝、苗僑偉鬥戲。

Bosco在《飛虎之雷霆極戰》有一段兩分鐘全英語對白大受好評，今次會否再挑戰其他語言演出？Bosco笑說不會了：「重覆的話，觀眾也會覺得無聊，所以今次的挑戰交給了三哥。」

▲ 黃宗澤、苗僑偉、張兆輝、陳瀅、馬德鐘、郭晉安等出席開鏡。（東星圖片）

而Bosco透露今集和陳瀅在劇中除了接吻戲，還有牀戲。談到《飛虎》已拍到第3輯，Bosco和三哥笑言希望像《愛‧回家》一直拍下去。

三哥透露今輯的動作和槍戰場面比上兩輯多，但不擔心骨頭脆弱，反而表示拍完動作戲後，不止沒有腰痠背痛，膝蓋舊患亦不藥而癒！

▲ 朱晨麗陳敏之有份演出。（東星圖片）

另外，郭晉安新加入《飛虎3壯志英雄》，劇中演微生物學家，安仔慶幸沒有動作場面。

張兆輝有份演出，他表示平時訓練有素，不擔心在酷熱下拍動作場面，他亦因稱疫情關係，未能返內地宣傳演出的內地劇《錦綉南歌》，雖然賺錢少了，但他們都不介意，表示最緊要健康。