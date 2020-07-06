【創科尖子】憶亡父永不放棄教誨闖創科界　孝順仔從欠功課測驗「捧蛋」蛻變博士

▲ Roger在26歲就取得博士學位，其後更創業闖創科界。

不少家長都迷信「贏在起跑線」，從幼稚園開始就催谷孩子的成績，盼望他們快人一步。不過，小學時欠交功課、測驗「捧蛋」的司徒健南，卻在26歲之齡取得博士學位，其後更成立初創科技公司，研發空氣淨化技術。有如此成就，司徒健南（Roger）感激父母多年來的支持鼓勵，教會他堅持和不放棄。

▲ 父親在Roger小時候，經常帶他到處遊玩。（受訪者提供）

今年36歲的Roger，是科大機械工程系博士，並於3年前成立初創科技公司，當上老闆。不過，原來他並非自小尖子，相反幾乎年年考第尾。他憶述，小學時，因自己記性差，對學習無興趣，經常欠交功課，測驗考試亦不合格。

高小時差不多日日都被罰留堂，做欠交的功課，或者要補考、上輔導班等。

任職地盤管工的父親和任會計的媽媽，由於工作忙碌，甚少苛責。直至中四，因要開始預備會考，父母勸告他用功，考上大學前途會更好，否則只能當藍領。意識到自己的讀書資質不好，Roger除了補習，亦與同學一起開讀書會，最終在會考考獲18分（滿分30分），在原校升讀中六，兩年後於高考取得3D2E成績，剛好考入科技大學機械工程系。

▲ Roger大學畢業時，父親都感到很欣慰。（受訪者提供）

大學遇沙士啟發研究氣流傳播

在大學二年級時遇上沙士，Roger停課一段長時間，令他了解到疫情對人的影響，包括人命傷亡、經濟停擺帶來的創傷等。2005年大學畢業後，他加入科大工程學研究團隊，主要做流體力學分析，例如咳出來的飛沫如何透過氣流傳播、如何預防等。

擔任了半年研究助理後，Roger正式報讀碩士課程當研究生，其後再修讀博士，花了2年9個月便完成博士學位，當時他年僅26歲。其後他在大學任教，繼續博士後研究，花了4年當上研究助理教授。

在此期間，他與友人參加了科大的創業比賽，以太陽能製冷技術取得亞軍，啟發他創業的想法。

我在學術界多年，知識層面很豐富，但如何應用知識，變成產品去解決社會問題就不太懂。

▲ Roger的公司目前有10名員工。（湯炳強攝）

成立初創科技公司

為了汲取經驗創業，他在一所工程公司擔任顧問4年，了解公司運作。最終，他捨棄安穩的工作，與另一名工程師各自花了50萬積蓄，成立初創科技公司「雅弦科技」，然而2018年全年收入僅數千元，第二年雖有上升，但也未達到收支平衡。

直至今年初，新冠肺炎疫情爆發，Roger突然想起修讀博士課程時的研究，在3、4星期內就研發出銀離子抗病毒技術的空氣清新機，其後花了6位數字資金做多個實測驗證，證實它能在10分鐘內消滅82%病毒。

現時推出了3個月，營業額已經遠超2019年全年。現時公司亦擴展至有10人，除了研發團隊，亦加入商業伙伴，令銷售方式更好。

▲ Roger公司研發出可對抗人類冠狀病毒的空氣淨化技術。（湯炳強攝）

感激亡父教誨

經過3年艱苦的創業，現時總算略有成就。Roger坦言，最初不斷投放積蓄，卻沒有回報，一度感到氣餒，慶幸父母都支持他，媽媽有空時幫忙送貨，而爸爸則教會他堅持才會有成果。

小時候，爸爸常帶我去釣魚，釣魚不是一時三刻就有魚上釣，培養到我的耐性和堅持，這也幫助到我創業遇到困難，也不放棄。

不過，在他創業1年後，父親突然檢查到末期肺癌，一家人晴天霹靂，Roger憶述，當時盡量每日準時下班，去醫院探病，陪伴父親度過最後的日子，不到半年時間，父親就離世。

見到爸爸的最後一面，他已經無力睜眼。回想起來總覺得有遺憾，在他健康的時候，我沒有多陪伴他，帶他去釣魚，所以現在工作再忙碌，我都盡量抽時間陪媽媽飲茶、閒逛。

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記者：林愛娜