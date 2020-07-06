【求子不果】53歲台女星渴望為小14歲老公生仔　試盡中西調理曾血崩10小時

▲ 53歲台灣藝人林美秀希望為小她14歲的丈夫生兒育女。

台灣藝人林美秀於6年前跟拍拖5個月、小她14歲的男友閃婚，當時47歲的她馬上計劃為丈夫生兒育女，至今已6年，她試盡中西醫療法。近日她接受訪問，分享自己的求子經歷，曾一度血崩，如今對生育已不強求。

綜合台灣媒體報道，現年53歲台灣藝人林美秀曾演出不少電視劇，經常飾演男/女主角的媽媽。近日，她擔任節目《36題愛上你》的嘉賓，分享與小她14歲丈夫的相識經過。6年前因某套電影與攝影師張熙明合作，2人之前已認識多年，至當時合作電影有進一步的接觸，拍拖5個月就決定閃婚。

曾歷戀愛失敗成為不婚主義者

林美秀是家中長女，會主動幫弟弟還貸款，後來父母雙雙離世。她很渴望擁有一個自己的家，可惜歷經了兩段感情，男方都出軌而分手，林美秀一度成為不婚主義者。47歲之齡遇見當時33歲的男友，獲演藝前輩支持並跟她說︰「妳如果幸福，覺得這個人可以給你一輩子，妳就嫁！」

婚後的林美秀希望為丈夫生兒育女，見不少藝人是高齡產婦，她抱有希望，曾看過中、西醫調理身體。不過可能太進補，林美秀有次子宮壁脫落，整晚失血長達10個小時，成人紙尿片更換了4片，慶幸看醫生後沒有大礙。

男生年紀那麼輕，我很想要拼一個小孩給他，我就問他說要不要結婚？他說好。現時，隨緣啦！說不定老天爺哪一天就突然來一個。

遇上真愛希望生兒育女

林美秀現時仍渴望有孩子，之前甚至有想過到了50歲還沒有孩子就考慮領養。現年53歲的她跟39歲的丈夫依然恩愛，沒有因沒孩子而影響夫妻關係，更樂天地表示不用為孩子成長而苦惱。

沒子女命也好，就沒煩惱，祂不給我，那我就不要去強求。

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責任編輯︰王明芳