【食用安全】台媒踢爆黑糖珍奶90%非黑糖製成　或添加致癌焦糖色素

▲ 黑糖珍珠奶茶或含有致癌物。

港人愛飲的黑糖珍珠奶茶，除了高糖，還有機會致癌。有台灣媒體報道，市面用的黑糖90%由粗糖製成，過程中或添加了含致癌物的「焦糖色素」！

據台媒《三立新聞》報道，台灣市面上號稱手工製作的古法黑糖，有九成以上是用粗糖製成。古法黑糖製造商張忠正指，「還原黑糖」以粗糖融化，加入糖蜜調味，若嫌顏色不夠深，便會加一些色素，例如是焦糖色素、香料。

報道引述台灣營養師謝宜芳解釋，為加快焦糖色素的形成，製作過程中使用了強鹼或阿摩尼亞的化學物，有機會產生致癌物質「甲基咪唑」。她補充，飲料所使用的黑糖若只是以糖及焦糖色素製成，並無礦物質、維生命等營養，但真正的古法黑糖含有維生命B雜。

焦糖色素加熱過程中釋出致癌物

註冊營養師張雅媛（Tunice）接受TOPick訪問時表示，焦糖色素為棕褐色至黑色的液體或固體，帶燒焦的糖香味；致癌物「4-甲基咪唑」會在烹調加熱過程中釋出。她引述食物安全中心資料，國際癌症研究機構曾評估「4-甲基咪唑」的致癌性，基於動物實驗結果，將之定為「或可能令人類致癌（第2B組）」的物質。

「4-甲基咪唑」亦見於可樂、啤酒、醬油、麵包與咖啡等產品中。Tunice稱，高劑量的「4-甲基咪唑」才對健康構成風險，按一般份量食或飲用，未必會攝入過量而影響健康。以一名體重60公斤的成人計，每天食用多至300茶匙含高濃度「4-甲基咪唑」的豉油，仍未達令囓齒類動物致癌的劑量。

700毫升黑糖珍奶=14茶匙糖

Tunice提醒，黑糖珍珠奶茶屬高熱量、高糖飲品。以一杯700毫升黑糖珍珠奶茶計算，熱量逾600卡路里，約含70克糖，相當於14茶匙，已超於世衛建議每日不多於50克糖的標準（按每日攝取2000卡路里計算）。

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責任編輯：羅嘉欣