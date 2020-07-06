【新冠肺炎】衞生署於坪石邨派深喉唾液樣本瓶　多名居民及食客排隊領取

▲ 在玉石樓對出空地有一個用木板臨時搭建的登記處，讓人交樣本及領取樣本瓶。（黃傑偉攝）

彩虹坪石邨「彬記粥麵美食 」有員工確診新冠肺炎，衞生署今日（6日）繼續在該邨玉石樓向居民及曾光顧過涉事食店的食客派發深喉唾液樣本瓶，現場所見，下午時分在玉石樓大堂外，有50至60人排隊登記領取樣本瓶，亦有居民指，樣本瓶數量一度不敷應用，需等候衞生署送新一批收集瓶到現場，應付需求。

▲ 玉石樓大堂外有50至60人排隊登記領取樣本瓶。（黃傑偉攝）

▲ 衞生署於坪石邨派發深喉唾液樣本瓶，多名居民及食客排隊領取。（黃傑偉攝）

在玉石樓對出空地有一個用木板臨時搭建的登記處，讓人交樣本及領取樣本瓶。從事飲食業的梁先生表示，因自己曾光顧涉事粥麵店，知悉有確診者在店內工作，擔心疫情爆發，故今天特意排隊登記領取樣本瓶；張小姐指，有親人居於坪石邨，自已則在彩虹邨居住，擔心親人情況，考慮前往探望並領取樣本收集瓶。

▲ 梁先生。（黃傑偉攝）

▲ 張小姐。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉