【新冠肺炎】研究指76%高小學生復課後感壓力 小五生面對呈分試壓力最大
新冠肺炎疫情打亂整個上半年學生的學習進度，隨疫情緩和，高年級小學生終於在6月初起復課。不過，有團體調查顯示，76%高小學生對復課感到有壓力，當中以小五生壓力最大。
聖雅各福群會在高小復課首兩周，即6月8至19日進行問卷調查，成功訪問2021名小四至小六學生。結果顯示，有76%高小學生對復課感到不同程度壓力，當中小五生最能感到緊張，近3成小五生對學習感到有壓力和非常有壓力，壓力源主要為擔心成績未能維持，及擔心學習進度較同學差。
小五生鄭曦喬表示，升中呈分試將在下周開考，感到有點壓力，最擔心數學科成績，影響未能入讀心儀中學。
鄭同學指，停課期間每日需要上約兩小時網上授課，父母在復課前特意幫忙溫習，每日約溫習3至4小時，而復課後周六日都會溫習至晚上，才與父母外出食飯。她平時會閱讀小說減壓，又希望學校課外活動可回復正常以供參加。
聖雅各福群會高級服務經理陳艷雯表示，不少小五生學習壓力來源於呈分試，建議學校按學習進度調節考試範圍，亦建議家長不要用「一試定生死」心態，多關心子女情緒和上學日常，不要在成績上施加過高期望。
TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】
TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
記者：徐紹軒