【新冠肺炎】研究指76%高小學生復課後感壓力　小五生面對呈分試壓力最大

▲ 調查指76%高小學生對復課感到有壓力。（冼偉倫攝）

新冠肺炎疫情打亂整個上半年學生的學習進度，隨疫情緩和，高年級小學生終於在6月初起復課。不過，有團體調查顯示，76%高小學生對復課感到有壓力，當中以小五生壓力最大。

聖雅各福群會在高小復課首兩周，即6月8至19日進行問卷調查，成功訪問2021名小四至小六學生。結果顯示，有76%高小學生對復課感到不同程度壓力，當中小五生最能感到緊張，近3成小五生對學習感到有壓力和非常有壓力，壓力源主要為擔心成績未能維持，及擔心學習進度較同學差。

小五生鄭曦喬表示，升中呈分試將在下周開考，感到有點壓力，最擔心數學科成績，影響未能入讀心儀中學。

鄭同學指，停課期間每日需要上約兩小時網上授課，父母在復課前特意幫忙溫習，每日約溫習3至4小時，而復課後周六日都會溫習至晚上，才與父母外出食飯。她平時會閱讀小說減壓，又希望學校課外活動可回復正常以供參加。

▲ 聖雅各福群會高級服務經理陳艷雯建議家長多關心子女情緒和上學日常。（冼偉倫攝）

聖雅各福群會高級服務經理陳艷雯表示，不少小五生學習壓力來源於呈分試，建議學校按學習進度調節考試範圍，亦建議家長不要用「一試定生死」心態，多關心子女情緒和上學日常，不要在成績上施加過高期望。

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記者：徐紹軒