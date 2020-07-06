被指於推跌防暴警察　21歲男生襲警罪不成立

▲ 21歲男學生涉推跌防暴警察，於西九龍裁判法院被裁定脫罪。（經濟日報資料圖片）

反修例人士於8月25日發起荃葵青遊行，同日晚上荃灣眾安街一帶發生衝突事件，21歲男學生涉推跌防暴警察，早前否認襲警罪，今（6日）於西九龍裁判法院被裁定脫罪。裁判官指根據錄影片段，被告遭人捉著左手，而右手則手持電話，案發時防暴警更兩度指稱被告撠自己，裁判官對控方指稱被告推跌防暴警的說法存疑。

被告祝嘉樂（21歲），報稱學生，早前否認1項襲警罪。控罪指，被告於2019年8月25日，在荃灣街市街及眾安街交界，香港電訊1010門外襲擊男警陳勁翔。

裁判官今裁決時指，辯方不爭議案發時被告與男警陳勁翔有接觸，惟辯方說法指，被告當時是被警方拉入防線，才引致陳跌倒在地上。

裁判官引述控方案情，提到控方指稱案發時，警方在荃灣街市街及眾安街交界設置防線，而當時約有20至30人在防線外叫喊口號，並要求警方釋放防線後1名被截查的女子，及後被告雙手放在胸前，衝向陳的圓盾致陳跌倒，另一名警長目睹陳跌倒後，上前制服被告。

裁判官指，控方在審訊中傳召了陳及該警長作供，其中警長承認他沒有親眼看見被告推跌陳，而警長當時亦距離被告一段距離，兩人之間亦夾雜不少警員，加上根據錄影片段，裁判官發現被告案時右手手持電話，嘗試拍攝防線後的情況，而警方錄影片段中，雖顯示出陳的圓盾上曾出現1隻手的倒影，但在陳跌倒前，卻沒有手放在盾上。

裁判官續指，根據另一段現場錄影，發現案發時被告的左手一度被人拉著，該手並沒有戴上手套，而當時防線中有1名警司曾面向被告，另有一名警長曾向警司的方向伸出手，當時兩人均沒有戴上手套。

裁判官根據影片的觀察，推論辯方所指，被告遭拉入防線的可能性的確存在，加上陳在案發時跌倒後，被告指陳自己跌倒，而當時陳曾兩度聲稱被告撠自己，但陳在庭上作供時，卻稱被告當時的動作是用手推。

裁判官續指，推與撠兩者涉及的身體部位分別是上身及下身，而且動作亦有所不同，如果陳是遭人推跌，陳理應指稱他人推跌，認為陳的身體感受不應混淆，因此對陳的證供存疑。最終，裁判官裁定被告罪名不成立，被告無條件釋放。

脫罪學生祝嘉樂離開法庭時，表示很感恩這段時間很多人幫助自己，又指這段時間非常艱難，希望其他被案件纏身的人好好休息。

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記者：王仁昌