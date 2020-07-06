民主派初選設251個票站 逾半屬議員辦事處

▲ 民主派初選7月11日及12日舉行。（民主動力fb圖片）

民主派立法會初選將周六及周日舉行，共設251個票站，超過一半屬議員辦事處。負責協調初選的港大法律系副教授戴耀廷坦言，對初選有足夠人數投票的信心不足。

戴耀廷稱，根據其30多年經驗，以普通法方式理解，認為初選並沒有違反港區國安法，但不能排除中央會以政治需要解釋法律，呼籲報名參加初選者自行決定是否繼續參選。他又認為，市民不應自劃「紅綫」，在未被限制的情況下放棄自身的權利。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，民主派初選的認受性，主要視乎投票人數，及參選人是否認同選舉結果。他認為，隨着港區國安法實施，難免會令部分原本打算投票的選民卻步，若投票人數太少，可能會導致參選者認為初選結果有欠代表性。

另一位負責協調初選的前立法會議員區諾軒表示，每個票站均有票站主任維持秩序，相信票站主任會負責分流，以免市民觸犯「限聚令」。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：林曉君