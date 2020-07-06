  • 30°C
香港時間 : 2020706日 (週一) 19:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

民主派初選設251個票站 逾半屬議員辦事處

政治 18:18 2020/07/06

分享：

熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

民主派初選7月11日及12日舉行。（民主動力fb圖片）

民主派立法會初選將周六及周日舉行，共設251個票站，超過一半屬議員辦事處。負責協調初選的港大法律系副教授戴耀廷坦言，對初選有足夠人數投票的信心不足。

戴耀廷稱，根據其30多年經驗，以普通法方式理解，認為初選並沒有違反港區國安法，但不能排除中央會以政治需要解釋法律，呼籲報名參加初選者自行決定是否繼續參選。他又認為，市民不應自劃「紅綫」，在未被限制的情況下放棄自身的權利。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，民主派初選的認受性，主要視乎投票人數，及參選人是否認同選舉結果。他認為，隨着港區國安法實施，難免會令部分原本打算投票的選民卻步，若投票人數太少，可能會導致參選者認為初選結果有欠代表性。

另一位負責協調初選的前立法會議員區諾軒表示，每個票站均有票站主任維持秩序，相信票站主任會負責分流，以免市民觸犯「限聚令」。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：林曉君

相關文章

52張名單參加民主派初選　新界東12隊最激烈
17:29 2020/06/21
52張名單參加民主派初選　新界東12隊最激烈
【立法會選舉】新民主同盟派3張名單出選　范國威譚凱邦報名民主派初選
18:26 2020/06/25
【立法會選舉】新民主同盟派3張名單出選　范國威譚凱邦報名民主派初選
民主派初選名單出爐　街工不在名單之上
20:35 2020/06/24
民主派初選名單出爐　街工不在名單之上

最高瀏覽

【新冠肺炎】消息指坪石邨粥店師傅確診　居民：店內凌亂擠迫師傅無戴口罩
15:23 2020/07/05
【新冠肺炎】消息指坪石邨粥店師傅確診　居民：店內凌亂擠迫師傅無戴口罩
【那些我愛過的人】綠茶婊崔姑娘霸王硬上弓惹人厭　希晨終撇清關係與書文重修舊好【有片】
11:45 2020/07/04
【那些我愛過的人】綠茶婊崔姑娘霸王硬上弓惹人厭　希晨終撇清關係與書文重修舊好【有片】
【女團欺凌】AOA珉娥被隊友智珉欺凌10年割腕自殺　不忿隊友上門對質：刀在哪？
11:34 2020/07/05
【女團欺凌】AOA珉娥被隊友智珉欺凌10年割腕自殺　不忿隊友上門對質：刀在哪？