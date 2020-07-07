【男拔爸爸】憂復課存隱形傳播鏈心情矛盾　DJ泰山靠2招成功提升做功課動力

▲ 商台DJ兼星級廚師泰山畢業自拔萃男書院，對教導孩子溫習做功課有一套心得。

今年一場新冠肺炎疫情來襲，全港學校停課數月，至上月才復課，惟今日（7日）爆出最少5間中小學及院校有人染疫，令全港家長人心惶惶。育有一子一女的商台DJ泰山（曾匡民）對於學校復課心情矛盾，擔心社區有隱形傳播者，惟有盡力做足防疫措施；但他卻樂見孩子復課後即重拾學習氣氛，回家馬上做功課，尤其見返同學好開心。

現貴為星級廚師的DJ泰山，出身自傳統名校拔萃男書院，育8歲兒子Luke及5歲女兒Kate，就讀本地學校。全港K3至中學生最近復課，但至今仍不時出現本地感染個案，今日更爆出最少5間中小學及院校涉疫症，家長們紛紛表示憂心，在群眾聚集的校園中，子女有機會受感染。

▲ 泰山現經常聯同子女一起拍片教煮餸。（泰山facebook影片截圖）

作為爸爸的泰山也曾在商台節目中，表達過對疫情之擔憂，恐有隱形傳播鏈。不過，他的孩子喜歡上學，泰山亦希望他們重拾學習動力，且過去數月已學好防疫措施，「惟有盡做！」

陪看新聞身教孩子「洗腦防疫」

疫情從去年聖誕假期開始，內地已有零星個案，泰山已率先提醒子女多洗手。到疫情大規模爆發後，他時刻提醒子女入屋後有兩件事必須先做，第一是洗手，第二是馬上換衫沖涼；他又不斷陪同子女閱讀疫情新聞，認識新冠病毒的來源、傳播途徑、世界各地疫情，長時間耐性講解。

我不斷向他們洗腦，每朝早都提醒他們要戴口罩，身教示範父母都有戴，在外不要隨便觸摸東西。

▲ 泰山一對子女對鏡頭十分有信心，精靈可愛。（泰山YouTube影片截圖）

對復課感矛盾︰擔心隱形傳播

對於復課，他不諱言至今心情仍然矛盾，見到小朋友相隔數月後返學好開心，很掛念同學，更找回學習動力，有俾心機讀書做功課，令泰山舒了一口氣。

學校的防疫措施做得好好，令我們家長好放心讓他們上學。老師很努力去教學生，復課第一星期，我子女的學習氣氛都『返晒嚟』，一放學就馬上自己做功課。

▲ 在疫情期間，泰山要求子女要先溫習做功課，才能有限制地打機或看平板電腦。（泰山facebook圖片）

首先培養家中學習氣氛

家長要讓小朋友愛上學習，其中一環是培養學習氣氛。泰山教路，父母首先要多花時間去輔導孩子的功課，凝聚良好的學習氛圍，否則他們的學習聚焦能力會降低。

小小「利誘」提高做功課動力

在疫情停課期間，學習氣氛少不免大打折扣。泰山笑言，在家要提升孩子對做功課的興趣和動力，方法就是利誘。

他們做完功課可以看電視、平板電腦，看完一會再給予小食，令他們有興趣快快做完功課。

▲ 泰山常與子女一起閱讀新聞，有次女兒連馬經都好奇一看。（泰山facebook圖片）

停課期間多了解孩子學習進度

為準備隨時復課及保持學習氣氛，泰山為子女報了一些興趣班，以Zoom上課，他和太太花了不少時間與子女一起溫習及做網上功課，令泰山對子女的學習進度有更深了解。

因疫情我多了留在家中，比以前多時間去看清他們的功課。但有時Zoom網課上得多，我會有點忟憎，他們覺得對著平板電腦太久很累，而我就想他們上課認真點，彼此出現爭執。

不過總括來說，泰山覺得這幾個月的「困獸鬥」生活過得開心，增加了額外親子時光，可以多與子女傾談，關係更勝從前，但他笑稱，其實應該反問各位小朋友，是否喜歡家長經常留在家中，「可能是小朋友未必想日日對住家長，每個家庭都不同，哈哈！」

▲ 兒子在疫情期間學識了自製火腿蛋三文治，技能升級！（泰山facebook圖片）

孩子生活及下廚技能升級

除了學習之外，一家人「困獸鬥」下最愛玩board game及拍攝下廚影片，「平時他們返學我上班，那些board game塵封已久，終於可以一齊玩好開心。」身為星級廚師的泰山，與孩子的最大得著或許是培育了未來接班人。

泰山是法國Disciples Escoffier文憑課程畢業生，精通傳統法國烹飪文化同技巧，現經常自己在社交平台拍片開live教煮餸，風趣幽默的風格大受歡迎。近月他更聯同子女一起起拍烹飪片，並開始學識下廚，是子女今個疫情中的最大得著。

兒子成功自己煎蛋、整三文治，生活技能提高了不少，相信兩個小朋友都會覺得今次額外假期過得開心。

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記者︰林綺玲