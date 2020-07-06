【IB放榜】滬江維多利亞出產4榜眼　女尖子不補習靠獨門溫習技巧奪佳績

▲ 滬江維多利亞學校（VSA）誕生4名考獲44分的「榜眼」，另有4名學生考取43分佳績。

國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate，簡稱IB）於今日（6日）放榜，其中滬江維多利亞學校（Victoria Shanghai Academy，VSA）誕生4名考獲44分的「榜眼」，另有4名學生考取43分佳績，整體學生平均分為36.2分。當中兩名榜眼決定留港，分別讀醫及藥劑，另外二人則將赴英國及美國升學。

由於疫情的關係，原定於5月舉行的IB公開試取消，改為以校內評估成績、校內預測成績，並參考學校過往成績數據等，得出IB最終成績。滬江維多利亞學校4名榜眼——陳翊軒（Justin）、陳珉俊（Jason）、成愷桐（Elizabeth）及鄭靖珩（Angie），均認為成績跟預期差不多。

▲ 4名榜眼中，有兩位決定留港分別讀醫及藥劑，另外二人則將赴英國及美國升學。（梁偉榮攝）

自家筆記溫書 讀藥劑望研新藥

Elizabeth初中曾在泰國讀書，中四再到日本升學，中五回港後入讀滬江維多利亞學校。她曾短暫在本地學校就讀，認為中學文憑試（DSE）需要操卷，IB則著重活學及融會貫通。Elizabeth並非讀書型學生，也沒有補習，她分享讀書方法︰

我會參考不同的教科書，比較內容，再抽取其中優勝之處，總結出自己的筆記。另外建議盡早了解評分準則，有利如何答題取分。

▲ Elizabeth校內預測成績為43分，最終取得44分比預期好，她自覺「IA（Internal Assessment）做得好」。（梁偉榮攝）

她認同「讀書時讀書，遊戲時遊戲」，平常多以聽音樂紓壓。對藥物研究感興趣的Elizabeth有志成為藥劑師，她將於香港中文大學修讀藥劑學課程，希望鑽研藥學，例如研究新藥物取代抗生素。

我希望成為負責任的藥劑師，不要事無大小都開抗生素，亦希望研究新藥物治療如愛滋病的不治之症。

趁暑假預習 疫情下堅定留港從醫

勤奮的Justin在Year 11（中五）的暑假已自學Year 12（中六）的課程，當老師教授時便能更易掌握。他指成績優異與選科有關，可以揀選自己有興趣的學科更得心應手，而生物和化學都是他熱愛的科目。他表示與老師關係密切，遇到不明白的地方，就主動向老師求教。

他從小學已立志成為醫生救人，疫情下更堅定他從醫的決心，並將入讀香港大學修讀醫科。

在疫情下，眼見世界各地的人受苦，醫療體系亦有不足，希望讀醫可以多少作出改變。

▲ 滬江維多利亞學校創辦人兼總校長孔美琪博士（中）及中學校長Christopher Coates（右三），鼓勵學生著重學業之餘，亦要關注個人發展。（梁偉榮攝）

孖生弟鞭策學習 計劃美國升學

韓裔學生Jason表示，在IB小學項目（PYP）、中學項目（MYP）及預科項目（IBDP）的連貫課程下，獲得全面的IB學習技能，令他積極探索及主動發問，課程亦講求學生自律及有良好的時間管理。他坦言︰

Year 6（小六）時成績平平，與孖生弟弟一起學習的關係，兄弟又如朋友般互相鞭策，令我成績慢慢進步。

Jason已計劃到美國南加州大學修讀工商管理，他笑說媽媽曾想他成為醫生，不過爸爸就放手讓他自由選擇，只要求他要自律，為自己負責。

赴英讀機械工程 親手建造有成功感

精於數學的Angie自小成績中上，原本校內預測成績為45分，最終差1分未能成為狀元。不過她明白IB考試取消，成績會有1至2分落差，她亦欣然接受。IB講求「文中有理，理中有文」，她修讀數學、物理、化學、中國文學、英國文學及經濟科。Angie認為IB要修讀很多科目，即使面對興趣不大或表現較弱的科目也要盡全力。

▲ Angie連續7年獲頒數學獎項，帶領學校數學隊及編碼學會。（梁偉榮攝）

Angie小學時已知道自己是數理人，她決定到英國升學，入讀倫敦帝國學院修讀機械工程，「希望有一日可以親手建造一些東西，會很有成功感。」

入美國史丹福大學 向律師路進發

另一名IB尖子王美子（Emma）考獲41分，並奪得2020年VSA傑出校友獎學金。她與Justin、Jason及Angie都是自幼稚園起，於維多利亞教育機構接受「一條龍」教育，在滬江維多利亞學校發展各方面興趣。

Emma志願是成為一名律師，她最終選擇升讀美國史丹福大學，修讀論理學課程，打算之後再讀法律。Emma感謝父母對她一直支持，父母認為只要她喜歡就可以了，尊重她的興趣及想法。

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記者︰駱秀玲