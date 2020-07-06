【派錢1萬】首批315萬名市民已收到款項　其餘6月進行電子登記市民兩日內陸續收錢

▲ 政府指今日（6日）已向首批315萬名市民派發1萬元款項，其餘6月經銀行電子登記的市民會在未來兩日內收到款項。（資料圖片）

港府早前宣布派發1萬元的「現金發放計劃」可提前於今日（6日）收到款項。政府發言人今日表示，計劃今日開始向在6月30日或之前，經銀行進行電子登記的合資格市民分批發放款項。首批約315萬名市民已在今日經其指定的個人銀行帳戶收到款項，其餘的會在未來一、兩天內陸續收到。

發言人指，有關存款會在登記人的存摺或月結單上標示「HKSARG$10000」、「HKSARG」或「HKG」等字樣。銀行亦會在3個工作天內透過電話短訊、電郵或信件通知登記人，有關款項已存入其指定的銀行帳戶。



而在7月1日或之後經銀行進行電子登記的市民，可於登記後約一星期收到款項。

發言人提醒，市民可瀏覽現金發放計劃網站或致電18 2020查詢計劃詳情。

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責任編輯：徐紹軒