【台式飲品】茶湯會茶飲卡路里大公開 波霸奶茶最高卡熱量約3碗飯
台式手搖茶飲店近年在香港大行其道，茶湯會更是其中一間台灣珍珠奶茶品牌過江龍。不過，當中不少茶飲如波霸奶茶、珍珠紅豆拿鐵等的卡路里卻接近3碗白飯的熱量，台北市政府方面近日公開了茶湯會一系列茶飲的卡路里，大家想飲得健康不妨參考一下。
高卡之選
從台北市食材登陸平台公布的資料可見，港人最喜歡的珍珠奶茶或波霸奶茶系列是其中最高卡的茶飲，當中的觀音波霸奶茶更高達646卡，熱量超過3碗白飯。
- 觀音波霸奶茶（中杯）：646卡
- 波霸奶茶（中杯）：586卡
- 珍珠奶茶（中杯）：586卡
- 豆漿波霸奶茶（中杯）：597卡
中卡之選
至於茶湯會最受歡迎的「拿鐵茶」及「奶香茶」系列茶飲，熱量雖然相對較低，但卡路里的含量亦不容忽視。
- 紅茶珍珠拿鐵（中杯）：419卡
- 觀音珍珠拿鐵（中杯）：419卡
- 珍珠冬瓜拿鐵（中杯）：421卡
- 珍珠奶綠（中杯）：586卡
- 鐵觀音奶茶（中杯）：486卡
- 茉香奶茶（中杯）：490卡
低卡之選
不過，茶湯會其實亦有一系列的低卡茶飲之選，當中「原味茶」系列的茶飲熱量普遍較低，飲用自然亦較健康。
- 普洱鐵觀音（中杯）：136卡
- 黃金輕焙烏龍（中杯）：152卡
- 新鮮水果茶（中杯）：172卡
- 碳燒鐵觀音（中杯）：183卡
- 檸檬紅茶（中杯）：295卡
- 鮮桔檸檬（中杯）：279卡
註冊營養師：一星期飲少於兩次
澳洲註冊營養師謝詠瑩曾接受TOPick訪問時表示，由於「珍珠」用薯粉製成，含有非常高澱粉質，加上一般以大量糖漿煮，熱量極高。以1杯700cc飲品內的珍珠量為例，一份珍珠的卡路里大約150-200，熱量約相當於一碗白飯。而奶類的台式飲品，因為通常用奶精沖製，所以飽和脂肪和熱量都比較高。
巿面出售的珍珠奶茶都很大杯，飲一杯已是女士一餐飯的卡路里，而最大問題是內裏的珍珠，以薯粉製成後用糖份烹煮，因此每一湯匙的珍珠，已約70卡路里即兩湯匙飯。
另外，台式飲品亦含大量糖分，註冊營養師楊盈希（Hayley）表示，攝取過多糖份有機會令身體過重及肥胖，增加患慢性疾病的風險，例如心血管疾病。此外，亦容易引發暗瘡及加速皮膚老化，減少彈性。
她建議，一星期飲少於兩次高糖飲品，例如珍珠奶茶等手搖飲品。如需飲這類飲品，可盡量減少飲品糖分，飲少糖或微糖，甚至走糖。
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責任編輯：羅嘉欣