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全港首個《百變小櫻Clear咭》情景裝置　D.I.Y專屬Clear咭與小櫻小狼基路仔合作留影

娛樂 19:16 2020/07/06

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

小櫻粉絲可D.I.Y專屬的Clear咭。（梁樂欣 攝）

日本經典動漫《百變小櫻Magic咭》多年來風靡萬千動漫迷，並於2018年推出全新一輯《百變小櫻Clear咭》，其香港首個大型情景裝置「百變小櫻 Clear 咭『櫻の夢花園』」於今夏登陸元朗YOHO MALL，相信一眾動漫迷定必十分期待！

《百變小櫻Clear咭》的一眾大熱角色首度現身香港商場，於6大夢幻少女系攝影靚位等待各位粉絲前來。

迪士尼彼思最強綠葉首度擔正扮胡迪毛毛　三眼仔推近千產品賀《反斗奇兵》25週年

小狼陪大家賞櫻，十分浪漫！（梁樂欣 攝）

多隻不同造型的基路仔迎接大家。（梁樂欣 攝）

夢之杖魔法陣。（梁樂欣 攝）

華麗櫻「姿」舞台。（梁樂欣 攝）

粉絲們可到訪浪漫的「光影櫻の秘道」、5米高的「基路仔幻彩許願池」、「夢之杖魔法陣」、巨型「華麗櫻『姿』舞台」、「夏日夢涼亭」及可遇見Clear咭系列全新角色秋穗、海渡及小桃的「仲夏櫻花の路」，開展探索魔法國度之旅。

畫出《數碼暴龍》的港產小子　余遠鍠：風光期後經歷半年零收入

夏日夢涼亭。（梁樂欣 攝）

仲夏櫻花の路。（梁樂欣 攝）

只要成為The Point by SHKP會員、讚好商場Facebook或追蹤Instagram專頁，並憑200會員積分，即可D.I.Y獨一無二的Clear咭，拍照化身Clear咭主角及自訂卡面文字，挑選不同的祝福語及輸入個人名字，擁有專屬的個人Clear咭！ 

D.I.Y獨一無二的Clear咭。（梁樂欣 攝）

阿月也在等候大家。（梁樂欣 攝）

全港首間期間限定店會於7月17日起營業，售出近百款限定精品，包括旅行便攜萬用袋及頸枕、粉絲必收藏的精緻瓷碟、OL常用午餐袋及抱枕等，款款精美實用，保證粉絲們定必能滿載而歸！

「小櫻甜品站」特設多款主題甜點，睇得又食得，粉絲更可加購限量小櫻造形瓷碟或碗，數量有限，換完即止！

粉絲必搶購的近百款限定精品。（梁樂欣 攝）

以櫻花及小櫻作主題的甜品。（梁樂欣 攝）

小櫻造型甜品很搶眼！（梁樂欣 攝）

基路仔與雪比造型的甜品。（梁樂欣 攝）

小狼、知世及秋穗主題甜品。（梁樂欣 攝）

小櫻曲奇。（梁樂欣 攝）

百變小櫻Clear咭「櫻の夢花園」
日期：即日起至8月31日（期間限定店7月17日起）
時間：上午10時至下午10時
地點：YOHO MALL I及II中庭

記者：梁樂欣

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