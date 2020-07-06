全港首個《百變小櫻Clear咭》情景裝置 D.I.Y專屬Clear咭與小櫻小狼基路仔合照留影
日本經典動漫《百變小櫻Magic咭》多年來風靡萬千動漫迷，並於2018年推出全新一輯《百變小櫻Clear咭》，其香港首個大型情景裝置「百變小櫻 Clear 咭『櫻の夢花園』」於今夏登陸元朗YOHO MALL，相信一眾動漫迷定必十分期待！
《百變小櫻Clear咭》的一眾大熱角色首度現身香港商場，於6大夢幻少女系攝影靚位等待各位粉絲前來。
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粉絲們可到訪浪漫的「光影櫻の秘道」、5米高的「基路仔幻彩許願池」、「夢之杖魔法陣」、巨型「華麗櫻『姿』舞台」、「夏日夢涼亭」及可遇見Clear咭系列全新角色秋穗、海渡及小桃的「仲夏櫻花の路」，開展探索魔法國度之旅。
只要成為The Point by SHKP會員、讚好商場Facebook或追蹤Instagram專頁，並憑200會員積分，即可D.I.Y獨一無二的Clear咭，拍照化身Clear咭主角及自訂卡面文字，挑選不同的祝福語及輸入個人名字，擁有專屬的個人Clear咭！
全港首間期間限定店會於7月17日起營業，售出近百款限定精品，包括旅行便攜萬用袋及頸枕、粉絲必收藏的精緻瓷碟、OL常用午餐袋及抱枕等，款款精美實用，保證粉絲們定必能滿載而歸！
「小櫻甜品站」特設多款主題甜點，睇得又食得，粉絲更可加購限量小櫻造形瓷碟或碗，數量有限，換完即止！
百變小櫻Clear咭「櫻の夢花園」
日期：即日起至8月31日（期間限定店7月17日起）
時間：上午10時至下午10時
地點：YOHO MALL I及II中庭
記者：梁樂欣