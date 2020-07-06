【IB放榜】保良局蔡繼有學校出產5榜眼　男榜眼不捨離開父母留港讀生物科技

▲ 保良局蔡繼有學校誕5榜眼，其中4人到海外升學，1人留港讀生物科技。

國際預科文憑（International Baccalaureate，簡稱IB）今日（6日）放榜，今年全港誕生23名45分IB狀元，私立的保良局蔡繼有學校出產5名44分榜眼、10名43分探花，共50位學生考獲40分以上。

保良局蔡繼有學校校長劉筱玲博士表示，今年該校共有92人報考IB，合格率達100%，平均分為38.9分。受新冠肺炎疫情影響，國際文憑組織（IBO）取消原定於5月舉行的IB考試，成績會基於學生以往的功課和已納入課程的既定評估專業知識計算評分。而5位榜眼雖然對取消考試感到可惜，亦因不清楚評分準則而擔憂，惟他們均認為自己已盡最大努力，幸好最後考獲滿意的成績。

▲ 保良局蔡繼有學校今年有92名學生報考國際預科文憑，當中有50名學生考獲40分以上。（學校提供）

劉校長指出，宣布取消考試後收到學生家長的求助，「他們擔心子女的成績會受取消考試影響」，後來該校舉辦一個網上家長晚會，向家長解釋最新評分標準，現出爐的成績較學校預計分數高，認為評分合理。

5榜眼4人到海外升學 1人留港讀生物科技

該校5名榜眼分別為3男2女，其中3人將會到英國升讀大學，分別是名校劍橋大學及英國巴斯大學心理學學位、英國愛丁堡大學攻讀獸醫。另有1人將會留港於香港科技大學攻讀生物科技及商學，還有1名同學仍未決定將會攻讀學科。

▲ 陳雋羲同學（左一）將會到英國愛丁堡大學攻讀獸醫。（學校提供）

男榜眼不捨父母留港讀書

44分榜眼許卓謙表示，他原本在本地中學讀書，但由於未能接受校內的競爭及排名風氣，於是在中三時轉到蔡繼有學校讀9年級，及後選擇報考IB。他指出，中學的選讀為商科、生物及科學，選修課令他希望將來從事醫療方面的工作，惟因「怕血」最後決定入讀香港科技大學攻讀生物科技及商學科，鍛煉分析、邏輯及蒐集資料等方面的能力。在5名榜眼中，卓謙是唯一一名決定留港讀書的學生，

我比較『癡家』,不捨得離開父母而去，亦擔心昂貴的學費增加父母的負擔。

有指現時生物科技在香港不太盛行的問題，許卓謙指，他透過不同公司及學校講座得到了解，香港未來的工作環境逐漸會配合這類型公司，將會增加生物科技公司在港的發展機會。

▲ 44分榜眼許卓謙同學（右二）將會留港讀生物科技。（學校提供）

選擇自己喜歡的科目

另一位男榜眼李柏津目前決定到英國巴斯大學攻讀心理學，他表示自己非常喜歡科學及社會科學，為了取得一個中間點，他認為心理學是最適合自己。李柏津認為大學應選擇自己有興趣的科目，

以前曾想過讀一些專業科目，有穩定的薪金保障未來，但人生的路很長，我們都要經歷過才知道結果，最重要是選擇自己最喜歡的科目，不一定高分就讀醫科。

女榜眼到劍橋攻讀心理學

女榜眼麥欣原本被學校評估獲取45分，惟最後成績為44分，「有一點失望，但我已經盡力了，對得住自己。」即使未能成為狀元，麥欣仍以優異的成績取得英國名校劍橋大學的心理學學位，「因為校內評估（Internal Assessment）未能全面預計最後分數，於是想在考試前在發力溫習，但最後取消考試，感到有點可惜。」因自小對喜歡文理2科，又認為人的大腦十分有趣，希望透過攻讀心裡學人基於甚麼做決定。

▲ 麥欣同學（右兒二）將會到英國名校劍橋大學攻讀心理學。（學校提供）

男拔IB狀元分享讀書心法，詳情訪問請睇【下一頁】

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記者：梁節儀