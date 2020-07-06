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【港區國安法】國安委召開首次會議　駱惠寧有份列席

政治 18:40 2020/07/06

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維護國家安全委員會今日舉行首次會議，全體成員均有出席會議。（政府新聞處）

港區國安法已經實施，港府亦於上周成立維護國家安全委員會（國安委），首次會議於今日（6日）召開，國安委全體成員都有出席，而由中央指派的國家安全事務顧問，即中聯辦主任駱惠寧亦有列席會議。

國安委由特首林鄭月娥擔任主席，其他成員包括政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強、警務處副處長（國家安全）劉賜蕙等。特首辦主任陳國基亦是成員之一，並同時兼任國安委秘書長。

由駱惠寧擔任的國家安全事務顧問，負責就國安委履行維護國家安全職責相關事務，提供意見，而國安委的職責包括：分析研判香港維護國家安全形勢、推進香港維護國家安全的法律制度和執行機制建設等，國安委的工作，不受特區任何其他機構、組織和個人的干涉，工作信息亦不予公開，所作出的決定不受司法覆核。

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責任編輯：陳宛彤

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