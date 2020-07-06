【不速之客】8cm長蝙蝠突襲將軍澳住戶　家中亂飛街坊大驚拖鞋打死蝙蝠

▲ 近日將軍澳有街坊發現，家中居然有長約7至8cm的蝙蝠闖入，四處亂飛。

新冠肺炎疫情未遏止，病毒來源備受關注，其中蝙蝠可說令人聞風色變。然而，近日將軍澳有街坊發現，家中居然有長約7至8cm的蝙蝠闖入，四處亂飛。後來街坊鼓起勇氣，以拖鞋拍死蝙蝠，卻擔心蝙蝠會播毒，即時進行全屋清理及消毒。

事主日前在Facebook群組「將軍澳街坊經濟圈」發帖稱：「蝠到！有冇人試過飛入屋，嚇死」指家中有不速之客到訪，就是一隻長約7至8cm的蝙蝠。事主懷疑蝙蝠是經抽氣扇空隙入屋，因為當時家中門窗是全部關閉的狀態。當發現蝙蝠入屋時，事主相當震驚：

仲恐怖過飛曱甴！ 我以為打飛曱甴恐怖，原來蝠仔仲得人驚！

蝙蝠飛入屋後，事主因害怕而躲入家中廁所暫避，其後待觀察到蝙蝠停下來時，再拿起拖鞋拍向蝙蝠頭部，成功將牠拍死，然後以膠袋包起蝙蝠屍體扔掉。而事主在整個過程，並沒有觸摸到蝙蝠，扔掉後再即時洗手，並以漂白水清潔地下。

網民恐蝙蝠傳播病毒

事主表示，事後已將事件通知管理處及有關部門處理。不少網民看到蝙蝠屍體相片後直呼恐怖，亦有人表示曾遭遇過相似經歷。有網民就憂心，事主會遭蝙蝠傳播的病毒感染，建議她留意身體有否不適。而事主其後亦有留言稱，自己未有發燒。

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責任編輯：王俊賢