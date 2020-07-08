【腸仔致癌】日食1條半腸仔患大腸癌風險增18%　1條芝士雞尾腸含10種添加劑

▲ 1條芝士雞尾腸含10種添加劑。

腸仔方便又美味，但其實潛藏了不少添加劑如護色劑、防腐劑、增味劑，被世衞列為一級致癌物。據世衛，每日食用50克加工肉類（約1條半腸仔），患上大腸癌風險將增加18%。而大腸癌亦是本港最常見的第2位癌症，亦是第2號癌症殺手。

註冊營養師盧綺欣（Yanbie）曾接受TOPick訪問時解構腸仔成份，她表示腸仔中添加了不少食品添加劑，例如營養標籤上列為護色劑、防腐劑的硝酸鹽和亞硝酸鹽（E250）。

當硝酸鹽和亞硝酸鹽進入人體後，會轉化為N-亞硝基化合物的致癌物。另外，腸仔亦含有增味劑（E621）。味精中有12%為鈉質，味精敏感的人士，進食後可能出現手腳麻痺、心跳加速、頭痛和呼吸困難等徵狀。一般人過量攝取味精也會增加患上心血管病、高血壓、腎病的風險。

比較市面常見4款腸仔所含的添加劑、總脂肪及飽和脂肪含量：

種類 所含添加劑 總脂肪(克/100克) 飽和脂肪(克/100克) 脆皮芝士腸 調味料及調味劑、穩定劑（407,452(i)）、乳化鹽（451(i)）、增味劑（621）、抗氧化劑（316）、防腐劑（250） 29 14 法蘭克福香腸 調味料、增味劑（621)、乳化劑（450(iii)、451(i)、452(i)）、色素（124、102）、護色劑（250） 28.4 9.1 豬肉香腸 酸度調節劑（E339）、增味劑、抗氧化劑（維他命C）、護色劑（E250） 26.8 9.3 芝士雞尾腸 膠凝劑（E407）、增味劑（E621)、調味料、乳化鹽（E451、E452）、穩定劑（E1103）、抗氧化劑（E316）、色素（E129、E120）、防腐劑（E250） 19 7.1

4款腸仔中，脆皮芝士腸的脂肪含量最高。Yanbie指，攝取過多飽和脂肪，會導致肝臟產生更多膽固醇，令身體血液裡的壞膽固醇含量增加。過多壞膽固醇會令它們沉積在血管壁，增加阻塞血管和令血管硬化的機會，同時患中風、心臟病的風險會增加。

世衛建議健康人士攝取的脂肪總量為每日總能量的15至30%，其中飽和脂肪不可超過10%。以一個每日攝取2千卡能量的成年人，其膳食脂肪攝取量不可超過65克脂肪，飽和脂肪的攝取上限為22.2克。

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責任編輯：羅嘉欣