旅業界引述陳茂波指降低健康碼收費是挑戰 商務旅客優先港府將公布詳情
社會 18:44 2020/07/06
港府將推出「港版健康碼」，以促進粵港澳的經貿合作，推出日期有待公佈。旅遊業界今日（6日） 與財政司司長陳茂波會面，促政府盡快落實「健康碼」互識機制及將收費降至合理水平，並早日發放第二輪防疫抗疫基金餘款2.6億元以支援旅遊業界。
香港旅行社解困大聯盟引述陳茂波在會上指，明白降低「健康碼」收費確是一項挑戰，相關政府部門已會盡力而為，而當局正努力在疫情受控的同時，平衡在推動經濟活動和符合公共衛生的需要，但過去幾個月的抗疫經驗，難望完全沒有出現本地社區個案。
大聯盟續引述陳茂波稱，期望近日將發佈「健康碼」的具體詳情，「健康碼」首個階段會以商務旅客為主。
大聯盟冀政府能盡快推出2.6億元的發放方案和「健康碼」出台詳情，並呼籲當局放鬆部份防疫限制，建議當局先推動本地郵輪能恢復運作，讓部份郵輪可舉辦專門接待本地旅客的公海本地遊，擴大本地遊的發展空間，並放寬對機場的轉機限制，方便外來旅客在香港轉機，協助本地航空界恢復業務。
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記者：陳曉瑩