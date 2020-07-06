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旅業界引述陳茂波指降低健康碼收費是挑戰　商務旅客優先港府將公布詳情

社會 18:44 2020/07/06

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香港旅行社解困大聯盟和業界商會代表今日與財政司司長陳茂波會面。（圖片由香港旅行社解困大聯盟提供）

港府將推出「港版健康碼」，以促進粵港澳的經貿合作，推出日期有待公佈。旅遊業界今日（6日） 與財政司司長陳茂波會面，促政府盡快落實「健康碼」互識機制及將收費降至合理水平，並早日發放第二輪防疫抗疫基金餘款2.6億元以支援旅遊業界。

香港旅行社解困大聯盟引述陳茂波在會上指，明白降低「健康碼」收費確是一項挑戰，相關政府部門已會盡力而為，而當局正努力在疫情受控的同時，平衡在推動經濟活動和符合公共衛生的需要，但過去幾個月的抗疫經驗，難望完全沒有出現本地社區個案。

大聯盟續引述陳茂波稱，期望近日將發佈「健康碼」的具體詳情，「健康碼」首個階段會以商務旅客為主。

大聯盟冀政府能盡快推出2.6億元的發放方案和「健康碼」出台詳情，並呼籲當局放鬆部份防疫限制，建議當局先推動本地郵輪能恢復運作，讓部份郵輪可舉辦專門接待本地旅客的公海本地遊，擴大本地遊的發展空間，並放寬對機場的轉機限制，方便外來旅客在香港轉機，協助本地航空界恢復業務。

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記者：陳曉瑩

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