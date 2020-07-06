涉港鐵站「跳閘」被控襲警　水務署監工脫罪官指警長口供不穩妥

▲ 被告今日於西九龍裁判法院被判無罪。（經濟日報資料圖片）

水務署二級監工去年9月涉嫌在旺角港鐵站「跳閘」，被警長截停後涉拒捕，涉案監工早前否認1項抗拒警務人員。今（6日）於西九龍裁判法院被判無罪。裁判官指，案中截停被告的警長供詞不穩妥，與拘捕被告的警員及在場港鐵職員的證供有矛盾，警長亦沒法解釋自己庭上證供為何與警署供詞有出入。

被告鮑樂明（25歲），早前否認1項抗拒警務人員。控罪指他於2019年9月10日，在旺角港鐵站2號月台上抗拒執行職務的警務人員X。

案件今早開審，控方傳召案時在港鐵站內截停被告的警長楊希勤、拘捕被告的軍裝警員及現場目睹事件的港鐵職員作供。

裁判官今午作裁決時指楊今早作供，在控方舉證時供稱案發時截停被告，先出示委任證及表明身份後，再用左手搭向被告右肩，惟楊在辯方盤問下，卻說出另一個版本，與楊早前在警方錄取的供詞不同，而且其後更改稱所有動作同步進行。

裁判官續指，楊於案中截停被告時，是先出示委任證，還是用手搭向被告右肩，仍是本案關鍵，然而楊卻未能就自己供詞的出入，提出令人滿意的解釋，因此不能安穩地接納楊的供詞。

裁判官又提到，今早控方另傳召了被告被截停後作出拘捕的軍裝警員，及1名港鐵職員，其中軍裝警員供稱當時被告右手有傷痕，但楊作供時卻稱沒有看見；該名港鐵職員案發時在場，看見案件所有關鍵情節，而該港鐵職員的供詞亦與楊的供詞有所出入。

裁判官基於疑點利益歸於被告的原則，裁定被告罪名不成立。

較早前警長楊希勤作供時，供稱自己於案發當日早上，看見被告「跳閘」，他遂尾隨被告及告知港鐵職員，及後他截停被告，出示委任證及表明身份，以左手搭向被告右肩，並指出被告「跳閘」，惟被告轉身並用雙拳打他左前臂，嘗試逃脫；惟港鐵職員作供時，供稱案時自己與被告及楊只有一步之遙，而他聽不到楊曾經先向被告表明身份或出示委任證。

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記者：王仁昌