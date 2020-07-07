【親子好去處】中央圖書館暑假辦逾150場活動　親子共讀工作坊等全部免費參加

▲ 香港公共圖書館將舉行大型活動「夏日閱繽紛2020」。（圖片來源：香港公共圖書館）

快將踏入暑假，家長為孩子計劃活動時，不妨考慮香港公共圖書館的親子共讀活動。香港公共圖書館將於7月25日起舉辦「夏日閱繽紛2020」，活動涵蓋親子工作坊、講故事活動，以及話劇、中樂、芭蕾舞表演等，全部免費參加，有興趣的家長萬勿錯過！

舉辦逾150場免費活動

「夏日閱繽紛2020」將於7月25日至8月10日舉行，活動主題為「閱讀，伴我成長」，旨在透過逾150項多元化的文藝表演、講故事活動和親子工作坊，讓親子一族感受不一樣的閱讀體驗，創造屬於自己的「喜閱密碼」。

分3大活動區

活動會在香港中央圖書館展覽館舉行。屆時，展覽館將分為「閱讀雅舍」、「中央舞台」和「摺紙天地」3大活動區。當中「閱讀雅舍」將舉辦32場内容圍繞「快樂成長」、「愛」和「愛閱讀」3大主題的講故事活動，旨在透過兒童故事和親子遊戲，培養小朋友的閲讀興趣。

▲ 「夏日閱繽紛2020」涵蓋各類文藝表演、工作坊和講故事活動。（圖片來源：香港公共圖書館）

「中央舞台」陶冶孩子性情

而「中央舞台」會送上各類型表演，包括由香港芭蕾舞團主持的｢芭蕾聽賞跳 ~ 睡美人｣藝術工作坊、大細路劇團和明日劇團演出的故事劇場、音樂事務處的管科和中樂表演，有助陶冶性情、提高孩子的文藝修養。

至於在「摺紙天地」，將會有導師教小朋友摺出動植物、文具及其他小玩意，激發孩子的創意和想象力。

▲ 「摺紙天地」可激發孩子的創意及想象力。（圖片來源：香港公共圖書館）

部分活動須預先報名

「夏日閱繽紛2020」所有活動免費參加，部分須預先報名或索取入場券，詳情可瀏覽香港公共圖書館「夏日閱繽紛2020」網頁。

除此之外，香港公共圖書館還舉辦了「故事大使訓練計劃」、「走讀香港歷史建築系列」，更多詳情請瀏覽香港公共圖書館網頁。

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責任編輯：李世聰