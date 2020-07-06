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【新冠肺炎】坪石邨確診者工作粥麵店被指防疫不足　食環署：已巡查6次未發現有違規

社會 19:58 2020/07/06

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食環署指，自食肆防疫規例實施以來，已巡查粥麵店6次，未發現有違規。（經濟日報資料圖片）

彩虹坪石邨「彬記粥麵美食 」有員工確診新冠肺炎， 有居民昨日（5日）指涉事粥店防疫設施不足，亦未有跟足港府防疫規例，包括為食客量度體溫﹑在店內佩戴口罩等。

【新冠肺炎】消息指坪石邨粥店師傅確診　居民：店內凌亂擠迫師傅無戴口罩

食物環境衞生署發言人回覆TOPick查詢時表示，根據記錄，自當局實施《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）以來，食環署人員巡查涉事粥麵店6次，其間未有發現違反有關規例的情況。

發言人說，該粥麵店現已停業，署方會繼續留意其情況及採取適當跟進行動。

【新冠肺炎】衞生署於坪石邨派深喉唾液樣本瓶　多名居民及食客排隊領取

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記者：陳曉瑩

環境衞生 食物環境衞生署 新冠肺炎疫情

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