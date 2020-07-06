【新冠肺炎】坪石邨確診者工作粥麵店被指防疫不足　食環署：已巡查6次未發現有違規

▲ 食環署指，自食肆防疫規例實施以來，已巡查粥麵店6次，未發現有違規。（經濟日報資料圖片）

彩虹坪石邨「彬記粥麵美食 」有員工確診新冠肺炎， 有居民昨日（5日）指涉事粥店防疫設施不足，亦未有跟足港府防疫規例，包括為食客量度體溫﹑在店內佩戴口罩等。

【新冠肺炎】消息指坪石邨粥店師傅確診 居民：店內凌亂擠迫師傅無戴口罩

食物環境衞生署發言人回覆TOPick查詢時表示，根據記錄，自當局實施《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）以來，食環署人員巡查涉事粥麵店6次，其間未有發現違反有關規例的情況。

發言人說，該粥麵店現已停業，署方會繼續留意其情況及採取適當跟進行動。

【新冠肺炎】衞生署於坪石邨派深喉唾液樣本瓶 多名居民及食客排隊領取

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩