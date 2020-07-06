【新冠肺炎】兩名男子違反強制檢疫令　分別被判監4周

▲ （經濟日報資料圖片）

衞生署表示，2名男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日（6日）於觀塘裁判法院分別被判處即時監禁4個星期。



首宗個案涉及一名34歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。其後一名警員4月7日在港鐵北角站截查該名男子時，發現他在檢疫令尚未屆滿前，並在無合理辯解及未獲獲授權人員許可下，離開其檢疫地點。

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第二宗個案涉及一名24歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。其後警方於4月26日接報處理一宗交通意外時，發現該名與該宗交通意外相關的男子，在檢疫令尚未屆滿前，並在無合理辯解及未獲獲授權人員許可下，離開其檢疫地點。他們被控違反檢疫令，今日於觀塘裁判法院分別被判處即時監禁4個星期。

衞生署發言人指，截至今日，共有28人已被法庭定罪，判監禁最多3個月或罰款港幣10,000元。發言人重申，衞生署必定會嚴肅跟進任何違反《規例》的罪行。

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責任編輯：徐紹軒