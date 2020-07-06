【新冠肺炎】本港再錄17宗確診個案　包括1宗本地涉坪石邨彬記粥麵另一30歲男職員

▲ 坪石邨彬記粥麵再有一名30歲員工確診。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情回穩，惟本地感染個案再現，今日再增一宗本地感染個案，涉與昨日確診59歲坪石邨玉石樓男患者的粥麵店男同事。涉及第1283宗確診的一名30歲男子居大角咀福祥樓，屬日前確診第1269宗59歲男子的同事，為粥麵店廚師，於上周六出現喉嚨痛症狀，昨日（5日）前往廣華醫院求診其確診，現時於伊利沙伯醫院留醫。

衞生防護中心稱，病人沒有外遊記錄，但7月3日曾於玉石樓單位宿舍與第1269宗個案的59歲男病人會面，中心初步流行病學調查，相信2宗個案有流行病學關連。

中心今日亦開始會向30歲患男住所的居民，及曾到訪病人工作處所的人士派發深喉唾液樣本瓶，又呼籲相關人士盡快向中心提交其深喉唾液樣本，以便盡早進行檢測。

昨日新增的第1269宗確診59歲男子報稱居於元朗朗屏邨繡屏樓，惟已多月沒有於上址居住，近日一直居坪石邨玉石樓，並於坪石邨「彬記粥麵美食」當夜班，最後上班日為7月1日早上；同時亦於在屯門內河碼頭龍門路健榮飯堂工作，最後上班日為6月30日。

男患者於6月30日晚上發病，有頭暈、發冷症狀，至7月3日出現肚瀉，曾到私家醫生診所求診，前日於荃灣乘搭西鐵因頭暈送院診。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡