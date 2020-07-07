【地產仔】岑珈其大爆地產經紀辛酸　Kaki：曾被客人雙腳放在膊頭上

▲ 曾當地產經紀的岑珈其大爆行內苦況。

ViuTV劇《地產仔》飾演鄧文英的岑珈其（Kaki），包括今次劇集在內，曾於《做地產》、《曖昧不明關係研究學會》、《花椒之味》、《黑市》及方皓玟的歌曲《Let's Say》飾演地產經紀。在現實中，岑珈其真的曾經跟隨胞兄加入地產行業，他接受TOPick專訪分享行內辛酸史。

今次第6度飾演地產經紀的Kaki說：「角色主要跟另一拍檔Locker（林家熙）合作，兩兄弟並為鄧少（張文傑飾）的兩個頭馬。我們三個永遠像連體嬰，一出場多數都是在搞事、破壞等，製造開心氣氛，為觀眾帶來歡笑。」

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▲ 岑珈其於《地產仔》飾演鄧文英。（《地產仔》劇照）

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岑珈隨兄長做地產

現年29歲、戲內外都曾當過「地產仔」的岑珈其。約6年前，當時已當演員的他打兩份工兼職做地產經紀：「當時跟大哥一起從事地產行業，也是我最後一份散工。地產經紀設有底薪，雖然蹤使跑不到數、簽不到單都有底薪，哥哥鼓勵稱，說不定我能跑到數，屆時再請假拍戲也可，於是便去試試。」

回想做地產的經歷，Kaki坦言：「我覺得是辛苦的，比拍戲還辛苦，當然因為這並非自己喜歡的工作。那時返足兩更，因哥哥認為初入行應甚麼也做、甚麼也學，於是便從早做到晚，可能派傳單、Cold Call、有新樓盤的話便到那裏去找客人。」

Kaki形容當地產經紀甚麼也要做：「有時也需要處理一些瑣碎事，可能當司機接載客人。」

▲ 岑珈其客串李永健一角。（《曖昧不明關係研究學會》截圖）

被客人侮辱不出聲

他憶述一次印象最深的經歷：「我一般晚上9時收工，有次哥哥於8時多叫我一同去接載一名客人，當司機送對方到蘭桂芳。」

Kaki續指：「他（客人）一上車便脫下鞋子，將一雙腳放於我的椅背及膊頭上，阿哥向我打眼色叫我不要發聲，感覺到臭味也沒辦法。」

▲ 岑珈其經常飾演地產經紀。（《黑市》截圖）

之後，Kaki和哥哥買外賣在車上吃晚飯並等待客人：「大約等待了兩個多小時，客人玩樂後便再接載他回家。離開時，客人給了我們一張一千元，辛苦錢來的，當作是訓練自己。」

他感慨指：「雖不至於委屈到哭，但真的很佩服哥哥，原來他一直受了很多氣、承受了不少壓力。一定要尊重每個行業，你永遠不會知道別人背後付出了多少努力，可能他犧牲休息時間才換得一宗生意。」

▲ 岑珈其客串地產經紀一角。（《花椒之味》截圖）

岑珈其拒與大哥比較

事實Kaki的哥哥是年薪二百萬的地產經紀，收入不俗：「小時候真的會跟2個哥哥作比較，他們給予我的感覺都是很厲害，特別是我也從事地產行業時，會跟大哥比較，他很能幹，既口才了得且聰明。我有看過他待客的態度，以及談生意時很冷靜、淡定，令我羨慕，很想學習他。」

不過他認為：「沒法相比，其實他也有放棄一些事，哥哥曾跟我說，在現實與夢想之間，他選擇了現實。有表演欲的他沒有追任何的演藝夢，並腳踏實地去賺錢。」

他不會因此反感並大讚哥哥：「我覺得他很厲害，但不會比較誰的生活過得好，這是個人取捨。可能他在行業也找到令他開心的事，他賺到錢便能放任地買自己喜歡的物品。」

▲ 《地產仔》探討香港住屋問題。（《地產仔》劇照）

為夢想5位數字佣金

至於Kaki，現實與理想之間，他選擇了後者：「當時首個月便做成了租盤及買賣，做到第一單生意也能分到很多錢。但因內心很想演戲，正當我開了單便獲得了演出機會，雖然只是客串去當替身，但也想去演戲。」結果他只當了1個多月地產經紀便辭職。

而且成功開單的Kaki本來可賺得5位數字佣金，不過因提早離職而失去了這筆可觀的血汗錢：「地產的行規，當做到一宗生意，不會即時獲得佣金，要經過一些文件處理、成功買賣、法例項目等，整件事完成了，直到筆錢分到公司，再由會計部計佣，所以若然提早離職便不會獲得佣金。」

他笑言：「那時也被哥哥取笑我笨，錯失了佣金。因為我不想為這筆錢而多做3個月（地產經紀），真的很想去拍戲。」

▲ （黃建輝 攝）

岑珈其演戲追夢

Kaki坦言，自己跟普通人一樣也會想有樓有車：「但不會奢求，這些東西不是必要的。人愈大，漸明白這都是一些物質慾望。成為演員令我看見更多，人最重要是知足，那些物品是否必要的？」

他續指：「買車是用來代步、方便工作，那麼一定要買跑車嗎？至於手錶，買一隻很普通的錶便夠，我只是用來看時間，不一定要買一隻十多萬的名錶。」

Kaki無悔選擇當演員：「沒有一件事可以比演戲更令我熱血沸騰，只有演員這份工作才令我期待、開心。就算錢賺得少，但我在做喜歡的工作。」

將30歲的Kaki說：「成長了，便發現所需要的有所不同。寧願將錢留作做有意義的事，學習去增值自己以及捐錢去幫助別人。」

有種錢也買不到的東西，叫夢想！

Outfit: Second_kill

場地：2+studio

記者：梁樂欣