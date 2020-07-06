  • 30°C
香港時間 : 2020706日 (週一) 21:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

梁美芬︰立法會九西選區　建制派多奪一席很困難

政治 21:07 2020/07/06

分享：

熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

梁美芬指，她所屬的九西選區是「兵家必爭」，泛民和建制都想在九西多奪一席。（尹櫻霖攝）

新一屆立法會選舉將會於9月6日舉行，九龍西選區的選民數字，由53.5萬人增至60萬人。經民聯立法會議員梁美芬形容九西選舉是「緊張的」，新增的選民中，有一半以上是沉默多年的市民，政治取向亦無法預測，能左右九西選情。
 
梁美芬指，她所屬的九西選區是「兵家必爭」，泛民和建制都想在九西多奪一席。但她認為，建制派在九西選區多奪一席是困難的，「有許多不明的因素和困難」，她又指，自己在該區擔任立法會議員12年，本以為她在九西根基打得「很穩陣」，但在去年的區議員選舉，自己的接班人卻未能接棒。
 
她又表示，相信在新一屆立法會選舉，選舉主任會參考國安法條文，判斷參選人是否效忠《基本法》，認為標準較去年清晰。她續指，唱《榮光》及叫相關口號等行為，以第三客觀人解讀，有很強的打倒體制意識，批評去年區選的候選人審核標準過鬆。
 
國安法列明危害國家安全罪行會喪失參選或出任議員的資格，惟未有寫明期限。梁美芬認為，雖然律政司司長鄭若驊稱可以理解為終身剝奪，但最終解釋權在人大手中，中央授權多少就是多少，如何再額外詮釋亦無用處，中央是為了平衡各方而刻意在條文中留白。
 
就港澳辦副主任鄧中華日前表示，中央日後可根據香港的實際情況，授權人大常委繼續制定相關法律，梁美芬表示，港區國安法是一個「新東西」，社會各界應先花時間適應和消化，不用心急想下一步。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者︰尹櫻霖

相關文章

徐澤筆戰李國能 批其努力營造「司法獨大」
今日 15:58
徐澤筆戰李國能 批其努力營造「司法獨大」
【港區國安法】民主派促特首到立法會回應質詢
今日 16:46
【港區國安法】民主派促特首到立法會回應質詢
【港區國安法】一文看清國安法下警方7項新權力有多大　
今日 20:44
【港區國安法】一文看清國安法下警方7項新權力有多大　
政治 立法會 立法會選舉 港區國安法

最高瀏覽

【新冠肺炎】消息指坪石邨粥店師傅確診　居民：店內凌亂擠迫師傅無戴口罩
15:23 2020/07/05
【新冠肺炎】消息指坪石邨粥店師傅確診　居民：店內凌亂擠迫師傅無戴口罩
【那些我愛過的人】綠茶婊崔姑娘霸王硬上弓惹人厭　希晨終撇清關係與書文重修舊好【有片】
11:45 2020/07/04
【那些我愛過的人】綠茶婊崔姑娘霸王硬上弓惹人厭　希晨終撇清關係與書文重修舊好【有片】
【女團欺凌】AOA珉娥被隊友智珉欺凌10年割腕自殺　不忿隊友上門對質：刀在哪？
11:34 2020/07/05
【女團欺凌】AOA珉娥被隊友智珉欺凌10年割腕自殺　不忿隊友上門對質：刀在哪？