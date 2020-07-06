梁美芬︰立法會九西選區　建制派多奪一席很困難

▲ 梁美芬指，她所屬的九西選區是「兵家必爭」，泛民和建制都想在九西多奪一席。（尹櫻霖攝）

新一屆立法會選舉將會於9月6日舉行，九龍西選區的選民數字，由53.5萬人增至60萬人。經民聯立法會議員梁美芬形容九西選舉是「緊張的」，新增的選民中，有一半以上是沉默多年的市民，政治取向亦無法預測，能左右九西選情。



梁美芬指，她所屬的九西選區是「兵家必爭」，泛民和建制都想在九西多奪一席。但她認為，建制派在九西選區多奪一席是困難的，「有許多不明的因素和困難」，她又指，自己在該區擔任立法會議員12年，本以為她在九西根基打得「很穩陣」，但在去年的區議員選舉，自己的接班人卻未能接棒。



她又表示，相信在新一屆立法會選舉，選舉主任會參考國安法條文，判斷參選人是否效忠《基本法》，認為標準較去年清晰。她續指，唱《榮光》及叫相關口號等行為，以第三客觀人解讀，有很強的打倒體制意識，批評去年區選的候選人審核標準過鬆。



國安法列明危害國家安全罪行會喪失參選或出任議員的資格，惟未有寫明期限。梁美芬認為，雖然律政司司長鄭若驊稱可以理解為終身剝奪，但最終解釋權在人大手中，中央授權多少就是多少，如何再額外詮釋亦無用處，中央是為了平衡各方而刻意在條文中留白。



就港澳辦副主任鄧中華日前表示，中央日後可根據香港的實際情況，授權人大常委繼續制定相關法律，梁美芬表示，港區國安法是一個「新東西」，社會各界應先花時間適應和消化，不用心急想下一步。

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記者︰尹櫻霖