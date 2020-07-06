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警車駛法院疑撞倒記者　警方籲記者切勿靠近行駛中車輛

社會 21:45 2020/07/06

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上周五（3日）多名記者在東區裁判法院外等候警方押送疑犯法院時，警方衝鋒車轉彎進入法院期間，疑沒有亮起轉右的信號燈及沒有響號，2名電視台攝影師疑被警車右側撞倒。（資料圖片）

上周五（3日）多名記者在東區裁判法院外等候警方押送疑犯法院時，警方衝鋒車轉彎進入法院期間，疑沒有亮起轉右的信號燈及沒有響號，有線新聞及NOW新聞台攝影師疑被警車右側撞倒，其中一名記者跌倒後右腳擦傷。

警方押送24歲襲警男疑犯到東區法院　其間有記者疑被警車撞倒受傷

警方回覆TOPick查詢時回應指，警務人員駕駛車輛執行職務時，在任何情況下均以路面安全為首要考慮。 

警方強調，十分重視及尊重傳媒採訪的自由和權利，會於可行情況下盡量便利記者採訪，同時亦呼籲記者進行採訪期間遵從在場警務人員的指示，保持適當距離，切勿靠近行駛中的車輛，顧及自身及他人安全。 

記者法院外採訪疑被警車撞倒　記協關注事件促警方交代

警方指，任何人士如認為於警方處理事件時受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴，投訴警察課會按既定程序公平公正處理。

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責任編輯：徐紹軒 
 

警務處 記者 東區

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