「好奇心重」 退休夫婦旁聽課10年

▲ 何玉成及瞿穗英夫婦早年艱辛賺錢赴美留學，生活、學業壓力沉重，今天在港旁聽通識課，終能真正享受。（陳靜儀攝）

「我們好奇心好重，所以總想學新事物！」何玉成（Alan）和太太瞿穗英（Esther）各擁3個學位，退休後卻仍在無涯學海尋找樂趣，當教育大學長者旁聽生，迄今剛好10年。

上教大通識課，Alan為港府減少空氣污染出謀獻計，又落手古法修復逾300年歷史的肇慶祖屋。Esther坦言，早年負笈美國苦讀10載，多少為「搵食」，

現在讀的書，卻將我倆的生活領域擴展了好多。

75歲的Alan早年任職中文大學資訊科技中心，曾助香港利用美國衛星引入互聯網，兼有份創建「.hk」域名，建樹良多，但原來這本地IT先驅25歲始能讀大學。

早年旅美苦讀 不停尋新興趣

「我14至25歲甚麼工作都做過！」由九龍燈到香港電話公司，Alan邊打工邊讀夜校、工專進修，靠跟Esther等幾個同學合營旅行社，雙雙儲下幾百美元，就去美國德州寄住教授朋友的車房，手拖手追尋大學夢。年輕1歲的Esther失笑形容，她們猶如掉進大海，只好不斷前游求存，「然後發覺勤力讀書，原來真的拿到A，拿到獎學金。」

旅美近10年間，兩口子不敢多花費，從沒上餐廳，最後各拿了一個學士兩個碩士。Alan主攻電腦和管理，Esther則偏好心理學和人事管理，回流後成嘉士伯在港首名人事經理，後更幫Motorola打入中國市場。

如大哲學家尼采所言，Esther自覺人生分了3階段，先像「駱駝」不斷吸收發展，再似「獅子」為事業和家庭拼搏，49歲提早退休時變成「小孩」，不停為自己和丈夫尋新興趣，

最珍惜就是這階段，而且係the best。

「行完條路」 與青年分享經歷

▲ 利用學期間的空檔和長假期去旅行，Esther和Alan快環遊完全球一周。（受訪者提供）

2010年，Esther機緣巧合於報章知悉當時教育學院的「長者旁聽生課程」，立刻夥Alan報讀，首個課程正是《人生哲學》，她們甚至成為客席講師分享親身經歷，

年輕學生未行過條路，你叫他去想將來，好難去relate（找聯繫），但我們已行完條路。

他們多會報讀同一通識學科，拍着拖了解運動迷思、投入佛教倫理，堂上卻又盡量分開來跟不同學生討論。2011年初，Esther要到紐約照顧孫兒兩個月，無暇上課，Alan獨自進修環境永續科目，跟年輕人合撰論文，建議如何減少懸浮粒子，竟獲時任環境局副局長陸恭蕙支持。

「我本身玩帆船，在維港度賽船，看到大洋船、大遊輪和大陸的貨船，噴好多黑煙出來。一架大船，等於50架巴士！」他拿出當年的雜誌專訪解釋，大船應設兩個油缸，公海時仍能用普通柴油，「一入來香港，它就要轉用環保柴油。」港府15年7月起要求遠洋船在港停泊時須用合規格燃料，去年起擴展至航行期間。

終身學習幸運 社交話題更多

▲ 何玉成指，曾有祖先於宋朝由福建派到廣東肇興當太守，近年成功修復的祖屋，建於清朝康熙年間。（受訪者提供）

讀完中國世界文化遺產課，Alan認定廣東肇慶家鄉建於康熙49年的青磚老祖屋應獲保留。「磚同磚之間不是用紅毛泥、石屎，而是糯米、禾稈草、石灰混在池內發酵兩個月所得的漿糊。」他主動跟官員協商保留已殘破不堪的大屋，一力斥資和動員全村，終花上一年多於2017年修復好「智仁書院」，連內地爆出新冠疫情之初，仍不忘回鄉查看新發展。Esther歎道：

重建祖屋，接着整條村都重建了，人們說連已遷出的年輕人都多了回去。

有機會終身學習，何氏夫婦深感幸運，坦言退休後的通識課拓闊眼界，令社交話題更豐富，跟年輕學生的交流互動，亦助他倆更了解孫兒一輩的新世代。「回望一生，根本好多好多事可感恩，亦不到我們不開心。」

教大每門長者旁聽課只收200元，惟Alan伉儷曾一口氣慨贈8萬元，還向校方承諾有需要隨時可加碼，冀今後長讀長有，

直到我『Byebye』那天！

全文刊於《經濟日報》（付費閱讀），標題及內文經編輯修改。

記者：姚沛鏞