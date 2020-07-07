【升中派位】9成獲派首3志願　校長分析：自行派位早公布及疫下變數多　家長選校趨保守

▲ 升中派位結果今日揭曉，90%學童獲派首3志願，創近4年新高。（資料圖片）

升中派位結果今日揭曉，教育局昨公布，今年參加派位學童人口略為回升至5.4萬人，獲派首志願及首3志願的比率，分別高達77%及90%，各按年增加3個百分點，而反映整體派位滿意率的首3志願比率更創近4年新高。

有別於往年，應屆小六生可提早知悉自行派位結果，疫情也令學校取消了最後一次呈分試。有校長估計，上述變數反令學生家長在統一派位時「面對現實」，採取保守策略，令派位滿意率上升。

【升中派位】校長：叩門面試必問「疫情題」 勿隨意回答

升中派位今日放榜，教育局昨公布，本年度有54,112名學生參加升中派位，比去年多1,195人，升幅約2.3%。

滿意率升 77%獲派首志願

「自行分配學位」及「統一派位」階段合計，77%學生獲派首志願，90%獲派首3志願，兩者均較去年上升3個百分點，並分別創下近3年及近4年的新高。

自行分配學位階段有63%學生獲派首志願，按年微跌1個百分點；統一派位階段，則有62%獲派首志願，按年增5個百分點及創近4年新高，83%獲派首3志願。

中學校長會主席鄧振強認為，派位滿意率上升，與今年自行派位結果提早公布有關，令此階段落空的學生家長，有更多資訊去調整統一派位選校策略，「可大致掌握該校學業水平，用以對比其子女的成績水平，擴大心儀學校的名單。」

灣仔區校長聯會主席戴德正亦認為新機制會令部分家長在「攪珠」時調整部署，「以前報『頂級名校』，為了將來叩門，無論如何都會放在第1志願；現在估計有些人會比較面對現實，將第2、第3心儀學校排前一些。」

戴得正同時估計，疫情下失去面試機會，會令部分人不敢「博得太盡」；加上取消第3次呈分試，家長選校取態亦會更加保守，變相提高中籤機會。

學童人口增 有學校「加班」

另外，鄧振強分析指，面對學童人口增加，新學年中一學位亦有相應增加，尤其是人數增加較多的地區，如元朗、北區、大埔、沙田及觀塘，不同類型學校包括英中亦有「加班」，同樣有助提升滿意率；又估計如臨近9月開學跨境生仍無法上學，或會造成跨境生退學，令叩門位增加。

教育局提醒，所有參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，今日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，並於周四至五（9至10日）前往獲派中學註冊。倘若學生特別是跨境學童，及其家長或監護人均未能親身回校領取相關文件，有關學生的家長或監護人應事先以書面授權代表，替其子女領取及辦理註冊手續。

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記者：馮琪雅