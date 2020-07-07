【升中派位】解構升中叩門面試攻略　聖公會鄧肇堅校長：叩門面試必問「疫情題」

▲ 升中派位今日放榜，聖公會鄧肇堅中學校長戴德正表示，其學校的叩門面試必問「疫情題」。

雖然今年升中派位滿意率上升，但不少家長在放榜後仍會帶同子女向心儀學校「叩門」。

有校長明言今年叩門面試必問「疫情題」，建議學生在「個人檔案（Portfolio）」簡述停課期間如何自學等經歷，為學習下了甚麼苦功，例如閱讀書本、使用視聽教材及反思分享等。

籲簡述停課自學 如何下苦功

升中派位今日放榜，大部分官津中學都會預留少量「叩門位」，身兼灣仔區校長聯會主席的聖公會鄧肇堅中學校長戴德正表示，其學校過往每年都會收到逾100份叩門申請，雖然今年疫情下情況特殊，原則上所有應屆中一生順利升班的機會較高，叩門位料比往年多1至2個，共提供5至6個位，可進入面試階段的人數，亦會略為增至20多人，並會採取基本防疫措施。

戴德正建議家長叩門準備清晰精簡的個人檔案，突出學生的長處，如運動、音樂及曾參與的社會服務等，面試時更必問疫情題，「會問疫情期間有甚麼活動，不要『求其答』，學校會打爛沙盤問到篤。」

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中學校長會主席鄧振強亦提醒，個人檔案除了應提供學業及活動比賽成績等，亦應介紹在停課期間如何應對這種特殊環境，為學習下了甚麼苦功，例如閱讀書本、使用視聽教材及反思分享等，強調內容須真實，「建基於學生真正做了甚麼」。

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記者：馮琪雅