【新冠肺炎】衞生防護中心派員到大角咀福祥樓及觀塘安達邨禮達樓消毒清潔

▲ 穿上全套保護衣的人員在觀塘安達邨禮達樓消毒清潔。（黃傑偉攝）

本港今日（6日）新增一宗本地感染新冠肺炎的確診個案，患者居於大角咀福祥樓，與昨日（5日）染疫的男患者為同事，於坪石邨「彬記粥麵美食」做廚師。另消息指，一名居於觀塘安達邨的68歲男士被指初步確診武漢肺炎，有關感染來源仍需再調查。

▲ 大角咀福祥樓。（程志遠攝）

衞生署衞生防護中心晚上派員到大角咀福祥樓調查及了解，大廈外門貼有告示要求市民在公眾走廊﹑升降機大堂及升降機內都須佩戴口罩。

此外，有穿上全套保護衣的人員在觀塘安達邨禮達樓大廈大堂﹑電梯及走廊等範圍進行徹底消毒清潔，並在禮達樓內外嘖灑消毒噴霧，現場有區議員向居民派發口罩等防疫物資。

▲ 穿上全套保護衣的人員在觀塘安達邨禮達樓消毒清潔。（黃傑偉攝）

▲ 穿上保護衣的人員在觀塘安達邨禮達樓消毒清潔。（黃傑偉攝）

▲ 穿上全套保護衣的人員在觀塘安達邨禮達樓消毒清潔。（黃傑偉攝）

▲ 穿上保護衣的人員在觀塘安達邨禮達樓消毒清潔。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉