【IB放榜】 弘立書院誕5榜眼及探花　 76%學生考獲雙語文憑

▲ 弘立書院誕生5名考獲44或43分的「榜眼」或「探花」。（經濟日報資料圖片）

國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate，簡稱IB）於今日（6日）放榜，其中弘立書院誕生5名考獲44或43分的「榜眼」或「探花」，另有19名學生考取40分或以上佳績，整體學生平均分為37.2分。

【IB放榜】男拔IB狀元分享讀書心法 一個關鍵成就IB滿分

【IB放榜】聖保羅男女誕4狀元 男狀元望加入聯合國為世界兒童爭取權益

【IB放榜】聖保羅男女狀元溫書全力衝刺不忘休息 女狀元自製電子化筆記方便速記

由於疫情的關係，原定於5月舉行的IB公開試取消，改為以校內評估成績、校內預測成績，並參考學校過往成績數據等，得出IB最終成績。 弘立書院總校長查永茂表示，今屆畢業生經過去年的社會事件及今年新冠肺炎疫情，在課堂安排及最後考核均遇上不同的挑戰，他們在當中展現出堅毅、勤奮及應變能力。

弘立書院指，今屆畢業生已收到來自全球超過150所大學和學院、逾284份錄取通知書，哈佛大學、賓夕凡尼亞大學﹑劍橋大學、香港大學等，更獲得共41項獎學金，合共金額約1,200萬元。

【IB放榜】保良局蔡繼有學校出產5榜眼 男榜眼不捨離開父母留港讀生物科技

【IB放榜】滬江維多利亞出產4榜眼 女尖子不補習靠獨門溫習技巧奪佳績

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick 推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩